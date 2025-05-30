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ДСТ-Урал
УПОМИНАНИЯ
ДСТ-Урал и организации, системы, технологии, персоны:
|Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 11 1
|НИУ ВШЭ - Интеллометрика 2 1
|Apple iPhone 6 4863 1
|Сергеев Михаил 108 1
|Яшин Андрей 12 1
|Бухановский Александр 15 1
|Гарбук Сергей 18 1
|Бессонов Алексей 1 1
|Дзедик Валентин 1 1
|Будкин Юрий 1 1
|Родин Роман 1 1
|Громов Василий 3 1
|Костогрызов Андрей 2 1
|Головин Сергей 12 1
|Ситников Павел 2 1
|Ишбулатов Артем 1 1
|Годжаев Захид 1 1
|РИА Новости 944 1
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