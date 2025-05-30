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ДСТ-Урал


ООО «ДСТ-Урал» (Челябинск) – испытательная лаборатория ИИ в области строительно-дорожной техники;

УПОМИНАНИЯ


30.05.2025 Гранты РФРИТ получили 13 проектов 1
03.09.2024 В систему добровольной сертификации в области ИИ «Интеллометрика» включены первые лаборатории 1
15.05.2024 Российский робот «Сталкер» начал работы по разминированию в зоне СВО. Видео 1
02.06.2021 «Ростелеком» разместил в облаке ИТ-системы тракторного завода «ДСТ-УРАЛ» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

ДСТ-Урал и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 243 1
Ростелеком 9929 1
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 11 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 345 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 697 1
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РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 216 1
Росстандарт - ВНИИМ имени Д.И.Менделеева ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И. Менделеева 8 1
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