«Ростелеком» разместил в облаке ИТ-системы тракторного завода «ДСТ-УРАЛ»

Провайдер цифровых услуг и сервисов «Ростелеком» разместил ERP -систему челябинского тракторного завода «ДСТ-Урал» в своей облачной инфраструктуре, обеспечивающей уровень доступности 99,95%. Услуга «Виртуальный ЦОД» предоставляется на базе собственного опорного центра обработки данных (ЦОД) «Ростелекома» в Екатеринбурге.

«Виртуальный ЦОД» от «Ростелекома» — это сервис, который позволяет за считанные минуты развернуть или увеличить вычислительные мощности в облаке для размещения любых информационных систем, сервисов хранения данных и сетевых виртуальных ресурсов с заданными характеристиками. Облачная инфраструктура «Ростелекома» соответствует самым высоким требованиям физической и информационной безопасности, а также надежности хранения и обработки данных.

Существующая ИТ-инфраструктура не отвечала новым задачам «ДСТ-УРАЛ»: имеющееся серверное оборудование требовало модернизации, наблюдались проблемы с надежностью электроснабжения. Периодические скачки электроэнергии и выход из строя компонентов инфраструктуры останавливали многие бизнес-процессы. Чтобы обеспечить надежную и эффективную работу всех систем, руководство завода обратилось к облачной инфраструктуре «Ростелекома». С сервисом «Виртуальный ЦОД» клиент получил возможность самостоятельно выбирать платформу виртуализации, создавать серверы с нужными параметрами, настраивать сеть и VPN-доступы в панели управления в онлайн-режиме и пользоваться дополнительными инструментами «Ростелекома».

«Мы активно инвестируем в автоматизацию процессов на производстве. Одной из инициатив в этом направлении стало внедрение ERP-системы. Компания “Ростелеком” предложила разместить бизнес-критичные ИТ-системы в облаке. Переход на облачную инфраструктуру позволил нам получить не только необходимые вычислительные ресурсы без капитальных затрат, но и высокое качество сервиса, гарантированное прозрачным SLA », — отметили в компании «ДСТ-УРАЛ».

«Компания “Ростелеком” реализует стратегию регионального развития, связанную со строительством опорных дата-центов и предоставлением облачных сервисов там, где существует потенциальный спрос на эти услуги. В Уральском федеральном округе такой ЦОД находится в Екатеринбурге, он заработал в ноябре 2019 г. Чтобы гарантировать максимальную доступность ИТ-систем и приложений клиента, мы организовали прямой резервный канал связи до облачной инфраструктуры нашего ЦОД. Такая территориальная близость к Челябинску удобна заказчику с точки зрения доступности оборудования и сервиса», — отметил директор Челябинского филиала компании «Ростелеком» Михаил Сергеев.

В будущем компания «ДСТ-Урал» планирует перейти на решение на базе двух геораспределенных площадок центров обработки данных «Ростелекома». Это позволит получить уровень доступности виртуальной ИТ-инфраструктуры на уровне топовых заказчиков из финансовой сферы.