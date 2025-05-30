Гранты РФРИТ получили 13 проектов

Российский фонд развития информационных технологий (группа ВЭБ) поддержал 13 проектов по внедрению российских ИТ-решений на предприятиях различных отраслей экономики. Согласно условиям отбора, софинансирование проектов получателями грантов составляет не менее 50%. Об этом CNews сообщили представители РФРИТ.

Отбор проводился в рамках реализации федерального проекта «Отечественные решения» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» государственной программы России «Информационное общество».

Проекты прошли процедуру отбора, включая оценку экспертов на площадке «Электронного бюджета».

Грантовую поддержку РФРИТ в рамках отбора ИТ-проектов, объявленного в 2024 г, получили проекты по внедрению российских решений в машиностроении, связи и телерадиовещании, автомобилестроении, строительстве, ЖКХ и агропромышленной отрасли: АО «Автомобильный завод «Урал»; АО «Монолитное строительное управление-1»; АО «ТВЭЛ»; ГУП Донецкой Народной Республики «Вода Донбасса»; ООО «Автомобильный завод «НАЗ»; ООО «Автотор информационные технологии»; ООО «ДСТ-Урал»; ООО «Казанский молочный комбинат»; ООО «РНГ-Инжиниринг»; ПАО «Ростелеком»; ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (два проекта); частное учреждение по цифровизации атомной отрасли «Цифрум».

Всего с 2019 г. РФРИТ поддержал грантами 190 проектов по разработке, доработке и внедрению российских технологий на общую сумму около 31 млрд руб., в т.ч. 35 особо значимых проектов на сумму более 19,3 млрд руб.