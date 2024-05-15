Российский робот «Сталкер» начал работы по разминированию в зоне СВО. Видео

Военнослужащие Международного противоминного центра ВС РФ провели испытания новейшего роботизированного комплекса «Сталкер» в зоне СВО. Робот-сапер «Сталкер» весом 27 тонн начал испытания под Авдеевкой в Донецкой Народной Республики (ДНР) на территории России.

Испытания нового робота

Министерство обороны России сообщило о том, что российские саперы в зоне специальной операции начали использовать робота под названием «Сталкер», который способен уничтожать противотанковые мины. Машину используют военнослужащие Международного противоминного центра (МПЦ) Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ).

По информации «РИА Новости», тяжелый робототехнический комплекс разминирования проходит испытания в зоне специальной военной операции (СВО) под Авдеевкой в ДНР, рассказал журналистам представитель челябинского завода-изготовителя робота «ДСТ-Урал».

МПЦ ВС РФ Российские саперы в зоне СВО начали использовать робота «Сталкер» для разминирования

Данный комплекс разработан для очистки местности от взрывоопасных предметов, для проведения гуманитарного разминирования, предназначен для работы на всех типах полей. В России на май 2024 г. нет аналогичных образцов машин, к сожалению, есть только импортные машины. Отличается робот «Сталкер» от зарубежных аналогов его стоимость и то, что произведен в России. Данный образец – опытный, который прибыл на испытания. Масса машины 27 тонн с рабочим органом – это вращающийся бойковый трал.

Апробацию военнослужащими в боевых условиях на май 2024 г. проходят и другие новинки средств разминирования, такие как дистанционно-управляемый робототехнический комплекс разминирования «Скорпион», специальный автомобиль «Патруль-ИВ», а также используемый для защиты военнослужащих от осколков мин и снарядов специальный баллистический защитный костюм «БЗК».

Характеристики робота

Разработчики оборудовали «Сталкер» гидростатической трансмиссией и двигателем мощностью 540 лошадиных сил. Управляет машиной разминирования оператор с помощью пульта управления на дистанции до 1 км. Также имеется командный пост, куда выводится изображение с четырех камер, находящихся на роботе. Максимальная скорость движения составляет до 10 км/ч, а при тралении - от 1 до 5 км/ч.

На машине есть байковый трал, который позволяет проделывать сплошной проход в минных полях, содержащих противопехотные и противотанковые мины, установленные в грунт на глубину до 30 см.

Разминирование местности

Работа инженерных подразделений на СВО осложняется постоянной опасностью применения противником разведывательных и ударных дронов. Для защиты от них организовано постоянное дежурство мобильных групп противодействия БПЛА от ВС РФ, вооруженных специальными антидроновыми и гладкоствольными ружьями.

На 2024 г. разминирование является кропотливой и сложной задачей, поскольку обнаружение, стоимость и человеческий риск представляют собой серьезные проблемы для создания безопасных зон, свободных от мин. Автономные роботы должны использоваться там, где окружающая среда скучная, грязная или опасная для человека и гуманитарное разминирование отвечает всем трем критериям. Благодаря использованию целого роя таких машин как «Сталкер», поддерживаемых небольшой основной командой высококвалифицированного персонала, работы по разминированию могут начаться практически сразу после прибытия. В отличие от саперов-людей, эта автономная система может работать непрерывно и независимо от погоды, что ускоряет процесс.

Традиционно саперы используют ручные методы разминирования, зачастую с помощью металлоискателя, палки или щетки, чтобы обнаружить зарытую мину, физически извлечь ее вручную и отсоединить стреляющий механизм, чтобы обезвредить ее. Ежегодно более 100 саперов погибают или получают ранения в результате случайной детонации во время разминирования, и многие из них являются основными кормильцами семьи, что может иметь разрушительные последствия для семей в России.

Применение автономных технологий на 2024 г. в зоне СВО для решения этой задачи может не только обеспечить повышенную безопасность районов в ДНР, пострадавших от наземных мин, но и ускорить трудоемкий процесс их обнаружения и спасти жизни тех людей, которые занимаются поиском и расчисткой полей.