Университет ИТМО стал инициатором создания альянса в сфере ИИ между Россией и Китаем

20 апреля министр образования Китайской Народной Республики Хуай Дхиньпэн посетил с официальным визитом Университет ИТМО. В ходе встречи с руководством вуза были подписаны соглашения о международном сотрудничестве в области образования и науки. В том числе планируется создание альянса российских и китайских вузов в сфере ИИ. Об этом CNews сообщили представители ИТМО.

«Экспертиза ИТМО в сфере ИИ уже получила мировое признание. Это единственный отечественный вуз, попавший в первую сотню в категории «Data Science and AI» предметного рейтинга QS World University Rankings. Закономерно, что обсуждение альянса в сфере искусственного интеллекта происходило именно у нас. В своем выступлении перед китайскими коллегами я сделал акцент на архитектуре экосистемы ИИ, которую мы построили в университете. Особенно заинтересовали гостей наши фронтирные исследования: ИИ для воспроизведения базовых когнитивных функций, поддержки творческой деятельности в индустриях и поддержки производственных процессов», — сказал Александр Валерьевич Бухановский, доктор технических наук, директор Мегафакультета трансляционных информационных технологий Университета ИТМО, научный руководитель исследовательского центра «Сильный искусственный интеллект в промышленности».

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Университет ИТМО — вуз России в области информационных и фотонных технологий. ИЦ «Сильный искусственный интеллект в промышленности» был создан в 2021 г. на базе Университета ИТМО. Центр разрабатывает цифровые решения для повышения эффективности предприятий и планомерно формирует ядро технологий для дальнейших исследований в области машинного обучения. Деятельность центра поддержана федеральным проектом «Искусственный интеллект».