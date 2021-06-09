ИТМО открыл первую в России аспирантуру по научной специальности «искусственный интеллект»

В Университете ИТМО появилась первая в России программа подготовки аспирантов в сфере искусственного интеллекта, по окончанию которой можно получить степень кандидата физико-математических наук. Раньше в других вузах можно было получить степень только в смежных науках. Учащихся в ИТМО будут готовить по новой номенклатуре Министерства науки и образования. Будущие аспиранты получат комплексные знания из разных научных направлений, связанных с изучением и развитием ИИ и машинного обучения.

Помимо традиционных направлений искусственного интеллекта, таких как обработка речи и естественного языка, машинное зрение и интеллектуальные системы поддержки принятия решений, программа учитывает перспективные методы ИИ: автоматическое машинное обучение, генеративный дизайн цифровых и физических объектов, обучение на малых выборках в условиях высокой неопределенности и изменчивости окружающей среды.

«Новая специальность берет на себя не только агрегацию, но и фокусировку направлений, без которых современный искусственный интеллект не может эффективно развиваться. Программа очень широкая, но при этом мы учитываем потребности рынка. Большим спросом у нас пользуются и отраслевые технологии искусственного интеллекта, например, с применением в здравоохранении, промышленных производствах, образовании и финансовой сфере», – сказал директор национального центра когнитивных разработок Университета ИТМО Александр Бухановский.

Процедура поступления в Университет ИТМО проста и удобна для всех абитуриентов. Все этапы от момента подачи до экзаменов и самого зачисления проходят полностью дистанционно. Абитуриенту необходимо зарегистрироваться в системе ИТМО и заполнить свой личный кабинет. После этого все документы, необходимые для поступления, система формирует автоматически.

Абитуриентов ждут два вступительных испытания: экзамены по иностранному языку и специальности. В качестве иностранного языка сдавать можно не только английский – подойдут также немецкий и французский языки. А наличие подтверждающего языкового сертификата позволит получить оценку «автоматом».

На экзамене по специальности у абитуриентов проверят знание линейной алгебры, теории вероятностей, оптимизации. Кроме того, нужно будет ответить на вопрос по машинному обучению: нужно знать, что такое нейросеть, и чем она отличается от линейной регрессии. При этом дипломы победителей всероссийских студенческих олимпиад, например, олимпиады «Я-профессионал», могут получить высший балл.