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Axenix поддержит Беляевскую премию в популяризации ИИ

Компания Axenix подписала соглашение о сотрудничестве с Беляевским фондом поддержки и развития литературы — организатором Международной премии имени Александра Беляева. Стороны договорились о совместном освещении выдающихся достижений в области технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Беляевская премия названа так в честь знаменитого русского писателя-фантаста и исследователя науки. Ежегодно в рамках фестиваля, проходящего в Пушкине (пригород Петербурга), премия вручается авторам наиболее ярких и перспективных публицистических, научно-популярных, научно-художественных и критических работ, а также издательствам и редакциям, выпускающим издания просветительской направленности.

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Axenix примет участие в определении победителей


Axenix и Беляевский фонд планируют совместно повышать внимание общества к достижениям науки и техники в области искусственного интеллекта, к его практической пользе. Кроме того, мотивировать частные лица и организации применять современные цифровые инструменты, в частности генеративный ИИ, для более эффективной деятельности.

Эксперты Axenix будут помогать оргкомитету и жюри премии в отборе и награждении журналистов и авторов научно-популярных работ в области ИИ и информационных технологий.

Кроме того, Axenix примет участие в определении победителей в трех номинациях премии 2024 г.:


  • «за оригинальный вклад в развитие информационного общества» (журналистские и публицистические материалы, посвященные реальным проектам в области ИИ),
  • «за освещение и популяризацию развития науки, технологий и общества» (работы о прорывных решениях и исследованиях в области ИИ),
  • «специальная премия жюри» (за освещение в СМИ вопросов этики, законодательства и безопасности в сфере ИТ).


«Технологии ИИ все еще находятся в стадии хайпа. Массовому пользователю и бизнесу важно понимать реальную пользу от искусственного интеллекта, отличать факты от заблуждений и стереотипов. На экспертном сообществе, журналистах, авторах научно-популярной литературы лежит важная миссия — формировать адекватное отношение людей к современным технологиям, устранять необоснованные опасения, но в тоже время ставить вопросы, помогающие развивать ИИ в правильном направлении. Поэтому наше сотрудничество с Беляевской премией преследует масштабную цель – развитие цифровой зрелости общества», — комментирует Лариса Малькова, управляющий директор практики «Данные и прикладной ИИ» Axenix.

По решению оргкомитета членом жюри Беляевской премии в 2024 г. станет Лариса Малькова. В 2023 г. она стала лауреатом премии за серию материалов и выступлений, посвященных футурологии и развитию искусственного интеллекта.

erid:LjN8KK6EUРекламодатель: ООО "Акстим"ИНН/ОГРН: 7705476338/1027705028405Сайт: https://axenix.pro/

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