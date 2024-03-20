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Администрация Василеостровского района Петербурга начала использовать программного робота

В администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга начали использовать программного робота, который помогает специалистам отдела по вопросам государственной службы и кадров сверять справки со сведениями о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера.

Справки о доходах ежегодно подаются госслужащими и руководителями госучреждений за себя и членов семей — жену или мужа и несовершеннолетних детей. В документе содержится 7 блоков, которые необходимо заполнить по каждому человеку.

В администрации Василеостровского района проверкой данных в документах занимаются сотрудники отдела по вопросам государственной службы и кадров. В тестовом режиме им помогает программный робот, который сверяет справки о доходах за 2022-2023 гг., выявляя возможные расхождения или ошибки. Они отображаются в отчете по итогам проверки.

Благодаря роботизации процесс ускоряется в несколько раз: если человеку на эту работу требуется в среднем 30-40 минут, то роботу – не более 5 минут. Также снижается влияние человеческого фактора при проверке документов, так как робот не отвлекается и не устаёт.

Декларационная кампания проходит до 30 апреля. До ее окончания в администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга планируют обработать более 100 комплектов справок, предоставленных госслужащими и около 100 комплектов справок, предоставленных руководителями госучреждений. Сверка документов с помощью робота позволит сотрудникам администрации уделять больше времени решению более сложных задач.

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Город планомерно внедряет современные цифровые инструменты для оптимизации работы в органах государственной власти. По итогам 2023 г. роботов задействовали в 48 процессах в 19 ИОГВ.

«Мы продолжаем внедрение бережливых технологий в работу органов власти в рамках программы ″Эффективный регион″, которую реализуем по поручению губернатора Александра Беглова. При успешном тестировании нового программного робота в администрации Василеостровского района, автоматизацию проверки справок доходов госслужащих можно будет масштабировать и в другие районы», — сказал Станислав Казарин, вице-губернатор Санкт Петербурга.

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