Комитет по госзаказу Санкт-Петербурга оптимизировал работу с загрузкой документов за счет внедрения программного робота

Внедрение программного робота для загрузки документов о сметных ценах на строительные ресурсы в Федеральную государственную информационную систему ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) в два раза оптимизировало процесс работы с отчетами в комитете по государственному заказу Санкт‑Петербурга и его подведомственном учреждении – Центре ценообразования, нормирования и мониторинга закупок (ЦЦН).

Центр ценообразования, нормирования и мониторинга закупок Санкт‑Петербурга занимается мониторингом, подготовкой обосновывающих расчетных документов и загрузкой данных о сметных ценах строительных ресурсов в ФГИС ЦС. За счет автоматизации процессов время загрузки в строительную систему данных для одной позиции с тремя обосновывающими документами теперь составляет 3,5 минуты, в то время как специалисту требовалось на это 7 минут.

Ежеквартально сотрудники ЦЦН загружают на строительный ресурс документацию по 1,2 тыс. позиций. Внедрение программного робота позволит существенно снизить рутинную нагрузку на сотрудников подведомственного учреждения, а также направить больше усилий специалистов на другие задачи — мониторинг строительных ресурсов и подготовку расчетных документов.

За счет роботизации также больше времени будет уделяться на сверку технических характеристик материалов и других позиций классификатора строительных ресурсов с наименованиями товаров.

«Внедрение программных роботов в деятельность органов государственной власти Санкт-Петербурга осуществляется в рамках программы «Эффективный регион», которая реализуется по поручению губернатора Александра Беглова. Отличные результаты тестирования робота в Комитете по государственному заказу демонстрируют преимущества и актуальность использования решения. Это свидетельствует о высокой квалификации специалистов Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра, разработавших решение в органы власти города, а также о потенциале для тиражирования решения в другие регионы», — сказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин.