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В Санкт-Петербурге предложили привлекать молодежь на сторону «белых» хакеров за счет поддержки киберспорта и багхантинга

В феврале-марте 2022 г. системы Санкт-Петербурга испытали беспрецедентный рост киберинцидентов, поэтому вопросам информационной безопасности в государственном секторе сегодня уделяется особое внимание. Специалистам удается обеспечить надежную защиту всех государственных ресурсов – за 2023 г. удалось отразить более 172 тыс. кибератак. Об этом CNews сообщили представители вице-губернатора Санкт-Петербурга Станислава Казарина.

Среди хакеров сегодня нередко встречаются дети и подростки, и необходимо снижать романтизацию хакерства в молодежной среде, продвигать более успешные ролевые модели в легальном поле, в том числе киберспортсменов и багхантеров.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин высказал мнение, что молодежи важно показать альтернативный путь самореализации, а для этого нужно искать талантливых молодых людей и вовлекать их в конструктивные проекты, развивать поддержку киберспорта и расширять программы багхантинга – поиска уязвимостей в системах для предупреждения кибератак.

«Необходима активная реклама и пропаганда альтернативных путей подобной самореализации среди молодежи – это могут быть государственные и частные программы по поиску уязвимостей за вознаграждение, мероприятия в формате кибеспортивных соревнований и чемпионатов. Нужно проводить работу со школьниками, в том числе уже и младшего возраста, чтобы воспитывать в них неприятие нелегальных способов получения данных», – сказал Станислав Казарин.

В Санкт-Петербурге отдельно налажено сотрудничество с образовательными учреждениями, работают курсы профессиональной переподготовки по направлению «Информационная безопасность для государственных служащих».

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Цифровизация

Со всеми сотрудниками исполнительных органов власти ведется постоянная работа по повышению кибергамотности. Регулярно проводятся учения для повышения уровня знаний, кроме того введен рейтинг по выполнению требований информационной безопасности, что позволяет держать пользователей систем в курсе новых тактик и стратегий, которые используют хакеры.

«Защищенность наших информационных систем очень важна для бесперебойной работы критически важной инфраструктуры и городских сервисов. Значение систем защиты еще более усилилось после начала СВО, когда город столкнулся с беспрецедентным количеством кибератак. Губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в прошлом году была утверждена Концепция информационной безопасности, в которой особое внимание уделяется не только защите информации, но и блоку кибергигиены и когнитивной безопасности, направленному на борьбу с манипулятивными технологиями и фейками», - отметил Станислав Казарин.

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