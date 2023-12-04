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ИТ в госсекторе
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Работа Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга будет оптимизирована при помощи RPA

Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр внедрит программного робота в работу Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга. Робот поможет оптимизировать процесс формирования и размещения отчета о сметных ценах на строительные ресурсы.

Подведомственное учреждение СПб ГБУ «Центр ценообразования, нормирования и мониторинга закупок» Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга ведет мониторинг, подготовку обосновывающих расчетных документов и загрузку данных о сметных ценах строительных ресурсов в Федеральную государственную информационную систему ценообразования в строительстве. Последняя задача, в рамках проекта по оптимизации, будет передана роботу. Это поможет значительно снизить нагрузку на сотрудников и даст им возможность выполнять больший объем работ по другим вопросам.

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По предварительным подсчетам, программный робот может ускорить загрузку отчетности в два раза. На данный момент успешно завершен первый этап внедрения роботизации. Дальнейшее тестирование решения запланировано на январь-февраль 2024 г.

«Проект по оптимизации процесса ведется в рамках программы ″Эффективный регион″, которая реализуется по поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Важно отметить, что аналогичный процесс отчетности существует в ИОГВ других субъектов России. Поэтому при успешном внедрении программного робота и подтверждении его эффективности, можно будет говорить о том, что решение обладает потенциалом для тиражирования в другие регионы», – сказал Станислав Казарин, вице-губернатор Санкт-Петербурга.

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