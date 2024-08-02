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В Петербурге программный робот разгрузил от рутинных задач сотрудников ГАТИ

Специалисты Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра разработали для Государственной административно-технической инспекции города программного робота. Его внедрение – важный шаг по оптимизации внутренних процессов инспекции в рамках программы «Эффективный регион», которая реализуется по поручению Губернатора Санкт-Петербурга.

Робот выполняет рутинные задачи по внесению данных в ГИС Санкт-Петербурга «Единая информационно-аналитическая система бюджетного (бухгалтерского) учета». Ранее такая работа требовала ежедневной загрузки двух сотрудников финансово-экономического отдела инспекции на полный рабочий день.

В ГАТИ отмечают, что внедрённый робот, который способен работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю, оказался незаменимым помощником для сотрудников и повысил эффективность деятельности подразделения. У специалистов высвободилось время для решения более сложных и ответственных задач.

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В настоящее время продолжается настройка робота для обеспечения оптимального внесения информации в систему.

«Программные роботы, созданные специалистами нашего Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра, позволяют автоматизировать операции, которые ранее требовали участия человека. Робот, разработанный для ГАТИ, способен самостоятельно формировать ведомости начисления доходов в Государственной информационной системе Санкт-Петербурга ″Единая информационно-аналитическая система бюджетного (бухгалтерского) учета″», – сказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин.

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