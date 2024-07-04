Разделы

ПО Софт ИТ в госсекторе
|

В Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга внедрили программного робота

В Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга начали использовать программного робота, внедренного специалистами Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра. Робот выгружает документы из официальных электронных ресурсов: Единого государственного реестра юридических лиц, Единого федерального реестра сведений о банкротстве, Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. Об этом CNews сообщили представители Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга.

Государственная жилищная инспекция лицензирует деятельность организаций, управляющих многоквартирными домами, а также ведет лицензионный контроль. Документы, которые выгружает робот, необходимы при проверке заявлений о внесении изменений в реестр лицензий города. Робот формирует в электронном виде выписки, необходимые для дальнейшей работы специалистов отдела лицензирования и Лицензионной комиссии Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга.

Гегемония английского в ИИ-моделях: что делать
Генеративный ИИ

Внедрение робота помогло увеличить долю документов, обрабатываемых в электронном виде ежемесячно и предоставлять петербуржцам актуальную информацию об управлении многоквартирными домами в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

«Продолжаем оптимизировать деятельность органов государственной власти Северной столицы в рамках программы «Эффективный регион», реализуемой по поручению Губернатора Александра Беглова. Программный робот, внедренный сотрудниками Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра, позволил сократить время рассмотрения заявлений о внесении в реестр лицензий на 20%. В среднем специалист отдела лицензирования тратил на выгрузку и проверку документов 35-37 минут, после внедрения программного робота загрузка, хранение и распечатка документов на бумажном носителе не требуется, а среднее время обработки одного заявления сократилось до 25-28 минут», — сказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

Гнету древних накопителей пришел конец. Сверхразвитая страна разрешила гражданам обращаться к своим чиновникам без дискет

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

В России запущен суверенный Downdetector - сервис анализа сбоев на сайтах

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

Цифровизацию российского ЖКХ тормозят отсутствие единого регулятора и формата данных

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор ТВ DIGMA PRO QLED 65L: универсальный телевизор для всей семьи

Обзор OSiO FocusLine F160a: российский ноутбук в металлическом корпусе

Обзор смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra: фотофлагман 2024

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024