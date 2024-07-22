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BNPL-сервис «Долями» стал доступен на смарт-терминалах АТОЛ

ИТ-компания АТОЛ интегрировала собственное программное обеспечение SIGMA и платежную платформу «АТОЛ Pay» с BNPL-сервисом «Долями» (buy now, pay later) от «T-Банка». Клиенты могут подключить сервис через «АТОЛ Pay». И получить другие преимущества: торговый эквайринг со ставкой от 1%, QR-платежи и интеграцию с одним из топ-20 российских банков. Об этом CNews сообщили представители АТОЛ.

BNPL — это относительно новый для России, но уже довольно востребованный способ оплаты покупок равными частями без переплаты. Сегодня всё больше крупных компаний: магазинов, маркетплейсов — интегрируют его в свои решения.

Для бизнеса BNPL-сервис — возможность привлечь и удержать больше покупателей и увеличить средний чек за счёт дополнительных или более дорогих товаров в корзине (средний чек оплаты покупки с помощью BNPL-сервиса на 81% выше, чем средний чек покупки, оплаченной с помощью карты, согласно исследованию «Долями»).

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«Долями» — это первый в России BNPL-сервис, запущенный «Т-Банком» (ранее «Тинькофф») в 2021 г. Он позволяет делить стоимость покупки на четыре части, без комиссий и переплат. Сразу спишутся с карты лишь 25%, а оставшиеся 75% будут автоматически списываться с карты каждые две недели до полной оплаты.

Алексей Краснопольский, директор бизнес-единиц «АТОЛ Онлайн» и «АТОЛ Pay»: «Доля людей, пользующихся BNPL-сервисами в России, стабильно растет. Благодаря ему клиенты магазинов могут разбивать оплату на части, без переплат и процентов, и планировать больше покупок. Другие плюсы: оформление происходит в несколько кликов и нет необходимости собирать множество документов и подтверждать доход».

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