«АТОЛ Pay» подключил эквайринг «Тинькофф кассы»

«АТОЛ Pay» интегрировал эквайринг «Тинькофф кассы» в свою универсальную платёжную платформу. Теперь клиентам «АТОЛ Pay» доступна возможность легко подключаться к процессингу банка «Тинькофф». Клиенты могут быстро отправить запрос на открытие продукта «Тинькофф» и начать принимать платежи всего за 30 минут.

«Тинькофф» осуществляет обработку платежей с зачислением денег на счёт в любом банке. Ставка за использование эквайринга рассчитывается на рыночных выгодных условиях и зависит от сферы бизнеса.

Интеграция «АТОЛ Pay» и эквайринга от «Тинькофф кассы» позволяет торговым предприятиям принимать платежи на смарт-терминалах АТОЛ. Для начала работы представителю компании достаточно зарегистрироваться через упрощенную регистрационную форму в личном кабинете «АТОЛ Pay».

Алексей Краснопольский, директор бизнес-единиц «АТОЛ онлайн» и «АТОЛ Pay», сказал: «Интеграция «АТОЛ Pay» с «Тинькофф кассой» — важный шаг на пути развития сервиса. Теперь наши клиенты могут свободно принимать платежи на счёт в любом банке. В среднесрочной перспективе мы планируем расширять свою линейку на новые терминалы, включая все решения АТОЛ, а также на другие устройства. Наше решение разработано на собственной операционной системе на базе Android, что позволяет не только избежать сложностей с интеграцией, но и обеспечить работоспособность всего программного обеспечения при дальнейшем расширении».