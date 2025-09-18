Ритейлеры экономят на «долгих» ИТ–проектах, но продолжают инвестировать в оптимизацию

Несмотря на нестабильность рынка, рост конкуренции и снижение покупательской способности больше половины российских торговых компаний продемонстрировали рост выручки в первом полугодии. Большинство ритейлеров продолжают инвестировать в запланированные ИТ–проекты и только 4% компаний говорят о заморозке всех ИТ–инициатив. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

ГК «Корус Консалтинг» провела опрос, в котором приняло участие более 50 руководителей бизнес–функций, ИТ–отделов, а также собственников и директоров торговых компаний (FMCG, DIY, продуктовый ритейл, fashion, электроника).

Большинство респондентов рассказали о стабильных финансовых результатах первого полугодия 2025 г. по отношению к аналогичному периоду 2024 г. Так у 30% компаний выручка выросла более чем на 10%, у 40% – до 10%, а у 15% – не изменилась. 11% опрошенных указали, что их выручка за первое полугодие снизилась до 10%, а у 4% этот показатель упал более чем на 10%.

При этом 40% ритейлеров отмечают существенный рост конкуренции, 29% говорят об уменьшении числа клиентов и снижении покупательской способности, а 22% указывают на изменение структуры потребления.

Несмотря на нестабильность рынка и определенные вызовы большинство торговых компаний продолжает реализовывать свои ИТ–стратегии. Более 40% респондентов отметили, что они работают над всеми ИТ–проектами, которые были запланированы ранее, 33% работает только с приоритетными ИТ–проектами, а 22% ответили, что они «делают больше, чем запланировали». Только 4% рассказали о том, что заморозили все ИТ–инициативы.

Большая часть опрошенных дает оптимистичные или сдержанные прогнозы, касающиеся динамики рынка ритейла в рублях: 45% говорят о сдержанном росте до 10%, 26% считают, что в ближайшие годы на рынке не будет особых изменений, а 15% прогнозируют рост до 20%.

В качестве основных приоритетов на ближайшие годы 45% ритейлеров называют рост среднего чека, 40% – рост бизнеса без роста штата сотрудников, 37% – рост клиентской базы. Кроме того, 26% опрошенных делает ставку на рост собственных онлайн–продаж, а 22% – на увеличение количества повторных продаж.

Для достижения своих целей 45% респондентов планируют в ближайшие годы работать с персонализацией и промо, 45% будут активнее анализировать большие данные и более 40% – развивать умное управление ассортиментом.

«Сегодня многие ритейлеры стараются не вкладываться в долгосрочные ИТ–проекты с длинным инвестиционным циклом. В приоритете – оптимизация и экономия с помощью цифровых инструментов. В то же время на рынке остаются торговые компании, инвестирующие большие суммы в ИТ–решения, которые являются критически необходимыми для бизнеса (например, связанные с развитием ИТ–архитектуры при росте бизнеса). Дело в том, что многие крупные ритейлеры, давно находящиеся на рынке, имеют сложный ИТ–ландшафт, формировавшийся годами, и основы, которые закладывались при проектировании ИТ–архитектуры 10–15 лет назад, уже устаревают. В таких случаях крупным игрокам зачастую необходимо кардинально пересматривать свой ИТ–ландшафт. Кроме того, продолжается консолидация рынков как классического ритейла, так и e–com, M&A–сделки, соответственно, сохраняется спрос на ИТ–проекты по управлению эффективностью. При условии понижения ключевой ставки в 2026 году можно ожидать роста спроса на ИТ–проекты среди ритейлеров, однако на фоне текущей инфляции этот рост скорее всего будет умеренным – около 10–15%», – сказал Геннадий Тарантасов, директор практики ритейл и FMCG ГК «Корус Консалтинг».