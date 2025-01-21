«Медиа-тел» и «Петрович-Тех» внедрили процесс управления дебиторской задолженностью в CТД «Петрович» на базе ESM-платформы SimpleOne

ИТ-интегратор «Медиа-тел» совместно с компанией «Петрович-Тех» внедрили процесс управления дебиторской задолженностью в CТД «Петрович» на базе ESM-платформы от российского разработчика решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne, входит в корпорацию ITG. Решение позволяет обрабатывать просроченную дебиторскую задолженность (далее — ПДЗ) в системе на каждом этапе, упрощая работу юристов, бухгалтеров, менеджеров и специалистов службы экономической безопасности, работающих в рамках ПДЗ. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

Проект по настройке процесса длился с января по октябрь 2024 г. За 10 месяцев удалось спроектировать решение, доработать его, запустить в промышленную эксплуатацию и стабилизировать систему. В период тестирования «Медиа-тел» консультировал бизнес, а после завершения проекта провел семинары для администраторов и пользователей СТД «Петрович».

«Особенностью данного проекта стало глубокое вовлечение в процесс различных подразделений заказчика, юристы, бухгалтерия, аудиторы, менеджеры не только учавствуют в процессе, но и используют собственные инструменты, реализованные в SimpleOne в рамках работы с задолженностью. Юристы теперь могут отслеживать статусы судебных заседаний, автоматически формировать официальные уведомления и претензии должникам. Менеджеры получили удобный инструмент фиксации и управления коммуникациями», — сказал Владимир Лялеко, директор Центра Управления ИТ услугами «Медиа-тел».

Выполнены настройка этапов, печатных форм, агентского интерфейса, в котором проводится обработка заявок и задач. Настроена интеграция с внутренними системами СТД «Петрович», автоматизировано получение информации по задолженности в разрезе периодов. Настроен SLA и дополнительные контроли для руководителей и владельцев процесса на всех этапах работы с ПДЗ.

Данный процесс помогает упростить взаимодействие между специалистами, как результат – экономить время и ресурсы.

«Благодаря настроенному процессу на платформе SimpleOne у нас есть возможность отслеживать заявку на любом этапе, фиксировать проведенные в рамках ПДЗ коммуникации, печатать и просматривать документы в системе, всегда иметь под рукой ссылку на хранилище всех необходимых документов и взаимодействовать с коллегами из разных подразделений в системе», — сказал руководитель отдела по работе с финансовыми рисками СТД «Петрович» Петр Чурин.

В будущем ESM-платформа позволит СТД «Петрович» запустить несколько разноплановых проектов в сфере контроля качества, работы службы поддержки клиентов и управления комплексной продажей в рознице.

«Внедрение процесса управления дебиторской задолженностью в СТД «Петрович» — это яркий пример того, как ESM-платформа SimpleOne может эффективно решать сложные финансовые задачи посредством автоматизации работы с задолженностями. Примечательно, что СТД «Петрович» уже планирует масштабировать решение SimpleOne, чтобы в будущем оптимизировать и другие бизнес-процессы в компании. Это подтверждает универсальность нашей платформы и ее способность адаптироваться под различные потребности крупного бизнеса», — сказал Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.