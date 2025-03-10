«ВейвАксесс» усилила консалтинговое направление и представила новые воркшопы

«ВейвАксесс», разработчик ПО на заказ, объявила о расширении направления ИТ-консалтинга. Теперь клиенты компании могут получить экспертную поддержку в валидации гипотез и запуске цифровых продуктов, формировании ИТ-стратегии и оптимизации ресурсов, а также в таких процессах, как подготовка инфраструктуры к внедрению ИИ и аудит информационной безопасности.

В I квартале 2025 г. «ВейвАксесс» усилила команду консалтингового направления, вовлекая большой пул экспертов с практическим опытом управления ИТ-проектами, стратегического планирования и технологического аудита. Компания представила девять воркшопов и консалтинг-сессий, которые помогут как зрелому бизнесу, так и стартапам снизить затраты, предотвратить непредвиденные технические издержки, ускорить вывод MVP на рынок до трех месяцев и выстроить прозрачную систему управления ресурсами и изменениями.

В числе воркшопов: стратегия внедрения искусственного интеллекта — на основе реальных кейсов применения ИИ в бизнесе специалисты Data Science оценят, реализуема ли идея, окупится ли проект и стоит ли развивать ИИ-инициативу дальше; валидация идеи ПО — за одну неделю аналитики помогут проверить гипотезу, оценить рынок и избежать инвестиций в нерабочий продукт; облачная миграция — консультация по безопасному переходу в облако без простоев, сбоев и роста стоимости владения.

Каждый воркшоп длится до двух недель, после чего клиент получает пакет технической документации, включая дорожную карту проекта и детальный бюджет с разбивкой по месяцам и задействованным специалистам.

«В условиях ограниченных ресурсов и нехватки экспертизы для работы с инновациями бизнес не может позволить себе абстрактную “цифровую трансформацию”. ИТ-консалтинг — это не про советовать “идти в облака” или “внедрять ИИ”. Это про помощь в решении реальных проблем: как масштабироваться без взрывного роста расходов, выбрать оптимальные технологии, обойти риски устаревания решений. Мы следуем практическому подходу и предлагаем бизнесу инструменты, которые помогут быстрее принимать решения, снижать расходы и эффективно управлять ИТ-ресурсами», — отметил Александр Азаров, генеральный директор «ВейвАксесс».

Используя проверенные методологии управления цифровыми проектами, эксперты «ВейвАксесс» проводят глубокий анализ текущих процессов, выявляют узкие места и предлагают решения для повышения эффективности. Консалтинг построен на практическом опыте «ВейвАксесс» и учитывает отраслевую специфику процессов и задач организаций из разных сегментов, включая здравоохранение, госсектор, финансы, ритейл, логистику и тревелтех.