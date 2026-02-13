Разделы

ГРЛС Государственный реестр лекарственных средств

ГРЛС - Государственный реестр лекарственных средств

13.02.2026 «Акрихин» автоматизировала финансы, логистику и регуляторику за счет программных роботов 1
24.12.2019 Ростех и Минздрав запустили онлайн-каталог зарегистрированных в РФ лекарственных препаратов 2
24.12.2019 В России с опозданием на два года появилась цифровая платформа для госзакупок лекарств 1
11.12.2018 IBS автоматизировала учет лекарств в «Центре паллиативной помощи ДЗМ» 1
05.03.2013 Минздрав запустил новый федеральный сервис «Взаимодействие лекарственных средств» 1
20.02.2012 «Яндекс» научился показывать информацию о лекарствах в поиске 1

Ростех - РТ-ПТ - РТ-проектные технологии - РТ-Прометей 39 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3321 3
Yandex - Яндекс 8613 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1716 1
9114 1
Вера - Благотворительный фонд помощи хосписам 2 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1458 4
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2828 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 217 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4829 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73822 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 3
Маркировка - Marking 1235 3
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1092 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13331 1
Техническая документация - АСУТД, Автоматизированная система управления технической документацией - ЕСКД, Единая система конструкторской документации - ЕСТД, Единая система технологической документации - КТПП, конструкторско-технологическая подготовка 197 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3088 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31987 1
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 417 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16678 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1674 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57471 1
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 194 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 586 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3443 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 429 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2458 1
1С:Медицина 52 1
Stafory - робот Вера 355 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1335 1
Скворцова Вероника 69 3
Назаров Александр 76 3
Ивакин Роман 57 1
Путин Владимир 3387 1
Федермессер Нюта 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158442 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46124 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4770 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55066 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9693 4
ЕСКЛП - Единый структурированный справочник-каталог лекарственных препаратов - Справочник лекарств 4 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10757 2
Ведомости 1297 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1169 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
