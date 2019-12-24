Ростех и Минздрав запустили онлайн-каталог зарегистрированных в РФ лекарственных препаратов

Госкорпорация Ростех и Минздрав России запустили официальный и первый в стране открытый онлайн-каталог, в котором содержится информация обо всех зарегистрированных в РФ лекарственных препаратах. Платформа, которая собирает данные о сертифицированных лекарствах в автоматическом режиме, интегрирована с системами госзакупок и маркировки лекарств. Разработчиком системы является НЦЭМ (входит в «РТ - Проектные технологии» госкорпорации Ростех).

На сегодняшний день в Едином структурированном справочнике-каталоге лекарственных препаратов (ЕСКЛП) доступна информация по более чем 140 тысячам уникальных товарных позиций. Данные в систему поступают из Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС): при обновлении реестра информация автоматически передается в справочник-каталог. Авторизованные пользователи онлайн-справочника могут оставлять свои комментарии по каждой из обозначенных позиций.

«Информационно-аналитическая система закупок позволит избежать завышения стоимости закупок одних и тех же препаратов в ходе разных закупочных процедур, а также устранить недобросовестную конкуренцию – известно, что ряд заказчиков описывали объект закупки таким образом, что он был «заточен» под конкретного поставщика, – отметила министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова. – ЕСКЛП также повысит осведомленность заказчиков о возможностях приобретения взаимозаменяемых препаратов, позволив им получить реальный инструмент обеспечения большего числа нуждающихся в лекарственной терапии граждан».

Портал предназначен для участников государственных закупок лекарств, производителей препаратов, других участников фармацевтической отрасли и рядовых потребителей. С помощью сайта ЕСКЛП можно ознакомиться с принципами агрегации лекарственных препаратов в закупочные группы и получить сведения об их взаимозаменяемости в рамках госзакупок.

«На основании сведений из ЕСКЛП формируется каталог товаров, работ и услуг, который размещается на сайте единой информационной системы в сфере закупок, что позволяет проводить системный анализ общих показателей госзакупок лекарственных препаратов и оптимизировать расходование бюджетных средств. Кроме того, сведения из ЕСКЛП передаются в Систему маркировки движения лекарственных препаратов, где на их основе формируется перечень маркируемых препаратов», – отметил заместитель генерального директора госкорпорации Ростех Александр Назаров.

Справочник-каталог входит в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) в составе информационно-аналитической подсистемы мониторинга и контроля в сфере государственных закупок лекарственных препаратов, которую создает Госкорпорация Ростех по заданию Минздрава РФ.