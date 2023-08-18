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Positive Technologies и «Ростех» будут развивать отечественные технологии кибербезопасности

Positive Technologies и госкорпорация «Ростех» подписали соглашение о сотрудничестве. По его условиям, партнеры займутся реализацией проектов в области информационной безопасности и созданием систем защиты, которые позволят своевременно выявлять и предотвращать кибератаки.

Главным направлением сотрудничества с Positive Technologies станет совместная разработка комплексных ИТ-решений для обеспечения информационной безопасности. Эти технологии будут создаваться в том числе с учетом нюансов бизнес-процессов госкорпорации и входящих в нее организаций.

«Вся страна в текущем моменте столкнулась с определенными сложностями, кратно возросли наши амбиции в связи с санкциями, как никогда необходим гарантированный результат и качественная защищенность от различного рода уязвимостей. Сегодня есть необходимость не только фиксировать атаку, но и предотвращать ее критические последствия. Мы не стоим на месте, объединяем компетенции с Positive Technologies — одним из лидеров в сфере защиты информации и результативной кибербезопасности и прогнозируем гарантированную защиту персональных данных граждан, сохранность значимых для бизнеса и государства сведений, в рамках реализации совместных проектов», — сказал заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Александр Назаров.

Кроме того, соглашение предусматривает технологическое партнерство и обмен экспертизой в интересах создания российского межсетевого экрана нового поколения PT Next Generation Firewall (NGFW). PT NGFW — межсетевой экран нового поколения. Защищает периметр и каналы связи от сетевых угроз, обеспечивает быстрый доступ к бизнес-приложениям и сервисам.

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«Ростех» планирует протестировать новейшую разработку в своей инфраструктуре. Это позволит команде разработчиков использовать полученные результаты для дальнейшего развития продукта в интересах российских пользователей.

«Ростех аккумулирует обширную экспертизу в создании и масштабировании высокотехнологичной промышленной продукции различного назначения. Сегодня это более 800 организаций, имеющих различную специфику деятельности — от авиационной промышленности или автомобилестроения до разработки медицинских технологий и инновационных материалов. Такого рода альянс позволит нам, начиная с самой первой коммерческой версии продукта, предоставить российскому пользователю высокотехнологичный продукт, полностью готовый к использованию в любых отраслевых условиях», — отметил Максим Филиппов, заместитель генерального директора Positive Technologies.

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