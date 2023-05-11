Завод «Октава» импортозаместил аудиогарнитуры для российской гражданской авиации

Завод «Октава» (в составе «РТ-капитала» входит в госкорпорацию «Ростех») импортозаместил аудиогарнитуры, которые используются в гражданской авиации. Модернизированная гарнитура ГСШ-А-18М тульского производства обеспечивает прием и передачу звука даже при повышенном уровне шума и позволяет отказаться от применения в отечественной авиатехнике акустического оборудования иностранных поставщиков.

Модернизированная гарнитура со средней шумозащитой ГСШ-А-18М «Октавы» предназначена для работы с бортовой аппаратурой связи воздушных судов. Устройство принимает и передает голосовую информацию при повышенных звуковых помехах до 120 дБ. Высокий уровень шумоподавления устройства – результат использования заглушек специальной формы. Кроме того, в гарнитуре улучшена разборчивость речи.

«В настоящее время на «Октаве» налажен полный производственный цикл изготовления авиагарнитур модели ГСШ-А-18М, в год выпускается порядка 2 тыс. штук. Устройства тульского завода функциональны, комфортны в использовании. По своим характеристикам они не уступают образцам иностранного производства, таким как, например, David Clark, при этом полностью изготовлены из отечественных материалов и комплектующих. Сейчас мы оснащаем гарнитурами «Октавы» вертолеты «Ансат» холдинга «Вертолеты России» и другую российскую авиатехнику», – сказал заместитель генерального директора «Ростеха» Александр Назаров.

Модернизированная гарнитура оснащена проволочным оголовьем с амортизаторами и регуляторами для комфортного индивидуального применения. Микрофон на гарнитуре крепится на гибком держателе с подвижным кронштейном, что позволяет оператору перемещать его в любое удобное положение.

«Надежность, простоту и эргономику использования гарнитуры по достоинству оценили многие российские пилоты, которые заказывают ее для себя индивидуально для личного пользования и переходят со своим устройством с одного воздушного судна на другое», – отметил генеральный директор «Октавы» Павел Павленко.

Завод «Октава» ведет разработку и серийно выпускает гарнитуры связи различного назначения. Продукция предприятия поставляется производителям авиационной техники, а также используется для наземной связи в командно-штабных машинах, стационарных и переносных радиостанциях.