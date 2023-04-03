ИИ-инструмент ValueAI обучили распознавать изображения и конвертировать их в текстовый документ

«Вейваксесс», ИТ-компания по разработке ПО любой сложности на заказ, обновила функциональность ValueAl, инструмента для обработки входящих обращений на базе искусственного интеллекта. В платформу добавили функцию OCR (оптическое распознавание символов). Теперь ИИ-решение может распознавать сканы документов и конвертировать их в формат Docx. Об этом CNews сообщили представители «Вейваксесс».

ValueAl — инструмент российской разработки, позволяющий автоматизировать обработку любых входящих онлайн-заявок (электронные письма, сообщения в мессенджеры, тикеты в службу поддержки и др.). Продукт решает задачи классификации, приоритизации и маршрутизации запросов. «Вейваксесс» усовершенствовала его, добавив функцию, способную преобразовывать отсканированные текстовые документы, фотографии документов и таблиц в машиночитаемый текстовый формат.

Внедренная технология оптического распознавания символов (Optical Character Recognition, OCR) на платформе ValueAI решает проблемы, связанные с ручной обработкой документов и вводом данных, уменьшая количество ошибок и оптимизируя трудозатраты за счет освобождения специалистов от рутинной работы.

Система обнаруживает изображения внутри текстового файла, а также выдает пользователю соответствующие подсказки. Доступна загрузка как отдельных файлов, так и архивов документов. Также возможна загрузка и выгрузка файлов по API, что позволяет автоматизировать работу с данными. Решение можно интегрировать с электронной почтой, чат-ботами, CRM и любыми другими источниками информации.

«Мы постоянно анализируем потребности рынка и наших заказчиков и внедряем востребованные функции и технологии в наши решения. Любой бизнес подразумевает наличие документации на бумажном носителе, и такой формат требует много времени для обработки. Новая функция ValueAI призвана автоматизировать процесс переноса данных в электронный формат. Это положительно повлияет на скорость рабочих процессов», — отметил Александр Азаров, генеральный директор «Вейваксесс».

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Сейчас OCR-конвертер может работать с документами на русском и английском языках, «Вейваксесс» планирует добавить возможность распознавания текстов на немецком языке. Основной упор в развитии функции будет направлен на переработку полученной информации в набор данных для дальнейшей классификации. Ожидается, что в будущем — с внедрением функции распознавания именованных сущностей (Named Entity Recognition, или NER) — ValueAI сможет находить в тексте заданные категории слов и словосочетаний, что усовершенствует процесс классификации заявок.

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«Вейваксесс» – международная ИТ-компания, которая занимается разработкой программного обеспечения, кастомизированного под специфические бизнес-процессы и задачи клиентов. Компания предоставляет более 35 сервисов в области веб- и мобильной разработки, Data&AI, Microsoft Dynamics 365, оптимизации и DevOps, ИТ-консалтинга и аутсорсинга, восстановления проектов, дизайна и прототипирования. Штаб-квартира «Вейваксесс» в России базируется в Санкт-Петербурге. Штат сотрудников насчитывает более 850 специалистов.