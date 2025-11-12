Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

«ВейвАксесс» ускорила онбординг на 30% с локальным чат-ботом на основе ИИ

Компания «ВейвАксесс», разработчик ПО на заказ, создала и внедрила корпоративного чат-бота для автоматизации внутренних бизнес-процессов. On-premise-решение служит единым интерфейсом для взаимодействия с набором ИИ-агентов, которые выполняют рутинные задачи по командам на естественном языке. Чат-бот обеспечивает быстрый, точный и безопасный доступ к корпоративной базе знаний. Благодаря автоматизации типовых запросов компания ускорила адаптацию сотрудников на 30% и сократила среднее время поиска информации в 3 раза, снизив нагрузку на руководителей отделов и HR.

«ВейвАксесс» внедрила корпоративного ИИ-ассистента «Валентина» для 850 сотрудников компании. Чат-бот служит единым диалоговым окном, которое координирует работу ИИ-агентов, каждый из которых отвечает за конкретные операции в корпоративных системах. Решение развернуто on-premise с использованием локальных больших языковых моделей (LLM; Gemma, DeepSeek и др.), что гарантирует безопасность данных без передачи в облако.

Решение предоставляет мгновенный доступ к информации через поиск по корпоративной базе знаний — от внутренних регламентов, HR-инструкций, финансовой и ИТ-документации до клиентских баз знаний и аналитических отчетов. Для этого используется подход, объединяющий RAG-поиск с возможностями LLM, что обеспечивает точные и контекстно-релевантные ответы на вопросы, сформулированные на естественном языке. Решение интегрировано с корпоративными системами, включая Confluence, Jira, Google Drive, Outlook, CRM и GitLab.

«Сервис реализован на базе нашего ИИ-инструмента ValueAI (отсюда и название “Валентина”), который позволил запустить пилотный проект за один месяц, сохранив полный контроль над данными и соответствие требованиям информационной безопасности», — сказал Владимир Рыбаков, руководитель отдела по работе с данными «ВейвАксесс».

«Валентина» не только упростила повседневную работу, но и сделала онбординг более эффективным. За три месяца среднее время поиска информации сократилось втрое, а адаптация сотрудников — как при найме, так и при переходе на новые проекты — ускорилась на 30%.

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов
Цифровизация

«Мы реализуем стратегию, где любая рутинная операция становится доступной через чат-бота. В этой экосистеме ИИ-ассистент становится единой точкой доступа сотрудников ко всем информационным системам, ускоряя принятие решений и минимизируя ручные действия», — отметил Александр Азаров, генеральный директор «ВейвАксесс».

Компания расширяет набор ИИ-агентов, чтобы автоматизировать больше внутренних процессов и освободить специалистов от рутинных задач.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-рынок за 25 лет: знаковые события

Создается первый в мире ЦОД, который спроектирует, построит и будет работать под управлением ИИ

Прогнозирование сбоев и поиск аномалий в копиях: как используется ИИ в средствах резервного копирования

Илон Маск потребовал у сотрудниц xAI предоставить внешность и голоса для обучения чат-бота

Штрафы и утечки данных заставляют компании усиливать защиту HR-систем

Налоговая крупной страны в бешенстве от своей цифровизации. На ее примере цифровая экономика доказывает свою неэффективность

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте

Лучшие видеоредакторы на ПК для начинающих: выбор ZOOM

Обзор акустической системы Radiotehnika S-10NA: возрождение легенды в современном формате

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/