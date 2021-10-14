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Интеграция Бизнес-приложения ИТ в госсекторе
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ИИ-решение ValueAI включено в реестр российского ПО

Экспертный совет по программному обеспечению при Минцифры России принял решение о включении сведений о системе «Искусственный интеллект ValueAl» в состав реестра отечественного ПО. Об этом CNews сообщил представитель компании Waveaccess, разработчика продукта.

Решение полностью отвечает требованиям законодательства России, предписывающим федеральным органам власти, государственным корпорациям, государственным и муниципальным заказчикам осуществлять закупки ПО, включенного в реестр, в рамках программы импортозамещения.

ValueAI — инструмент на базе машинного обучения, позволяющий автоматизировать обработку входящих обращений от пользователей или клиентов: электронных писем, сообщений в мессенджеры, заявок на поставку или оказание услуг, тикетов в техподдержку или запросов подробной информации. Система фактически заменяет первую линию клиентского сервиса, а выводы из данных с ее помощью можно извлекать, не написав ни строчки кода.

ValueAI создан для решения целого ряда задач, среди которых выделяются классификация входящих обращений (и их автоматическая передача для обработки в соответствующий отдел), сокращение ожидания времени ответа по запросам, а также снижение доли неотвеченных обращений и потерянных заявок.

ИИ обучается на собственных входящих запросах заказчика (заявках с текстовыми и/или числовыми данными). Знаний в области машинного обучения или программирования для пользования системой не требуется — все операции выполняются в визуальном редакторе. Внедрение ValueAI в любую организацию осуществляется в течение двух недель.

«Включение ValueAI в реестр — знаковое для нас событие. Теперь наш продукт рекомендован для внедрения в организациях госсектора, где автоматизация обработки онлайн-заявок, требующих сортировки и анализа, при большом потоке обращений может существенно повысить скорость и качество оказания услуг населению. В том числе за счет оперативного выявления заявок, которые необходимо передавать в обработку в приоритетном порядке», — отметил Александр Азаров, генеральный директор Waveaccess.

Дополнительным преимуществом ValueAI для заказчиков, работающих с чувствительной информацией, является возможность интеграции решения в контуре организации (on-premise), что позволяет избежать рисков, связанных с переносом данных в облако. Установка, настройка и запуск системы производятся при поддержке разработчика. При этом возможна кастомизация под специфические потребности клиента.

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