«Ростех» запустил производство микрофонов размером с горошину для спецслужб

Завод «Октава» (под управлением компании «РТ-Капитал» входит в госкорпорацию «Ростех») объявил о запуске первого в России производства миниатюрных микрофонов МКЭ-396. Новый микрофон имеет диаметр всего 6 мм и предназначен для использования в «петличках» телеведущих, гарнитурах операторов колл-центров, устройствах для конференций. Электретные микрофоны, способные сохранять заряд без сети, также незаменимы в оборудовании сотрудников подразделений ВС РФ и спецслужб.

Электретный конденсаторный микрофон (ЭКМ) – устройство, которое может работать без источника питания высокого напряжения благодаря использованию электрета. Этот материал содержит постоянный заряд тока, поэтому микрофону для нормальной работы достаточно одной батарейки АА.

«Благодаря небольшому размеру всего в 6 мм и способности сохранять заряд без сети микрофоны МКЭ-396 незаменимы, в частности, в работе специалистов российских спецслужб. В гражданском сегменте акустическая продукция тульского предприятия «Ростеха» сможет полностью заместить импортные образцы миниатюрных электретных микрофонов, которые занимали 100% российского рынка. В год «Октава» планирует выпускать около 10 тыс. изделий», – сказал заместитель генерального директора «Ростеха» Александр Назаров.

МКЭ-396 представляет собой усовершенствованный вариант ранее производившейся на «Октаве» модели МКЭ-394, предназначенной для нужд военно-морского и гражданского флота РФ. Новый микрофон меньше своего предшественника по размерам и лучше по звуковым характеристикам (разборчивость и чистота речи).

«Завод «Октава» после долгих лет перерыва снова стал выпускать ЭКМ. Это стало возможным благодаря переходу к иной технологической структуре, приобретению новых и возрождению старых компетенций», – сказал генеральный директор завода «Октава» Павел Павленко.