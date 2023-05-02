Разделы

Техника
|

«Ростех» запустил производство микрофонов размером с горошину для спецслужб

Завод «Октава» (под управлением компании «РТ-Капитал» входит в госкорпорацию «Ростех») объявил о запуске первого в России производства миниатюрных микрофонов МКЭ-396. Новый микрофон имеет диаметр всего 6 мм и предназначен для использования в «петличках» телеведущих, гарнитурах операторов колл-центров, устройствах для конференций. Электретные микрофоны, способные сохранять заряд без сети, также незаменимы в оборудовании сотрудников подразделений ВС РФ и спецслужб.

Электретный конденсаторный микрофон (ЭКМ) – устройство, которое может работать без источника питания высокого напряжения благодаря использованию электрета. Этот материал содержит постоянный заряд тока, поэтому микрофону для нормальной работы достаточно одной батарейки АА.

«Благодаря небольшому размеру всего в 6 мм и способности сохранять заряд без сети микрофоны МКЭ-396 незаменимы, в частности, в работе специалистов российских спецслужб. В гражданском сегменте акустическая продукция тульского предприятия «Ростеха» сможет полностью заместить импортные образцы миниатюрных электретных микрофонов, которые занимали 100% российского рынка. В год «Октава» планирует выпускать около 10 тыс. изделий», – сказал заместитель генерального директора «Ростеха» Александр Назаров.

МКЭ-396 представляет собой усовершенствованный вариант ранее производившейся на «Октаве» модели МКЭ-394, предназначенной для нужд военно-морского и гражданского флота РФ. Новый микрофон меньше своего предшественника по размерам и лучше по звуковым характеристикам (разборчивость и чистота речи).

«Завод «Октава» после долгих лет перерыва снова стал выпускать ЭКМ. Это стало возможным благодаря переходу к иной технологической структуре, приобретению новых и возрождению старых компетенций», – сказал генеральный директор завода «Октава» Павел Павленко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России созданы суперпродвинутые экраны для смартфонов и планшетов. Они в разы ярче, экономичнее и дешевле OLED

МТС два года назад должна была построить ЦОД, но все еще ищет «наилучшую площадку»

Россияне создали хитрую математическую модель, которая улучшит качество недоступной хакерам спутниковой квантовой связи

Тонущая Intel переименует свои классические процессоры, чтобы их лучше покупали. Идея украдена у Apple

IBM уволит 7800 офисных клерков, чтобы заменить их на ИИ

Путин одобрил суверенный российский протокол на замену TCP/IP

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Как работают нейросети: от первой модели до современного чат-бота

Нейросети и чат-боты, с которыми можно поговорить: выбор ZOOM

Обзор PHANTOM V Fold: первый складной смартфон TECNO

Показать еще

Наука

Прорыв в фотонных технологиях — физики наблюдали отражение электромагнитных сигналов во времени

Новый экваториальный ледник на Марсе подтверждает, что люди там могут выжить

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими
Показать еще