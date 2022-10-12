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«Ростех» представил вакуумный 3D-принтер для создания деталей для авиации и космической индустрии

Научно-исследовательский технологический институт «Прогресс» под управлением компании «РТ-капитал» госкорпорации «Ростех» завершил работу над опытным образцом вакуумного электронно-лучевого 3D-принтера с всеракурсным роботом-манипулятором. Устройство позволит создавать сверхпрочные детали для самолетов и космических кораблей. Испытания новой технологии состоятся до конца 2022 г.

Опытный образец вакуумного принтера – совместная разработка специалистов НИТИ «Прогресс» и Пермского национального исследовательского политехнического университета. Главная особенность 3D-принтера – всеракурсный робот-манипулятор, который умеет создавать изделия сложной конструкции и различных форм в условиях вакуума. Вакуум в данном случае – идеальная среда для получения сплавов с повышенной прочностью. Изготовленные в таких условиях изделия кратно увеличивают этот показатель. Например, предел прочности изготовленных с ее помощью изделий из нержавеющей стали возрастает на 16%.

Технология электронно-лучевого 3D-принтера позволяет «выращивать» сверхпрочные детали из титана и жаропрочной стали, которые востребованы в авиакосмическом машиностроении. Также с ее помощью можно изготавливать элементы любой сложности размером всего 2 мм. В качестве материала принтер использует специальную проволоку из жаропрочных сталей, титана и алюминиевых сплавов. Материал подается в рабочую вакуумную камеру, в которой деталь «выращивается» с помощью электронно-лучевой сплавки.

«Ростех уделяет особое внимание разработке технологических решений для авиационной и космической индустрии. Полученный нами опытный образец вакуумного 3D-принтера – результат последовательной и систематической работы над проектом специалистами НИТИ “Прогресс” и пермских ученых. Технология уникальная – сегодня это наиболее эффективный метод соединения металлов в условиях вакуума. Мы завершим испытания опытного образца уже до конца текущего года. При успешных результатах технологию планируется запустить в широкое промышленное использование, в том числе на предприятиях авиационного кластера Ростеха», – сказал заместитель генерального директора государственной корпорации «Ростех» Александр Назаров.

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ИТ в госсекторе

ООО «РТ-Капитал» – дочерняя организация государственной корпорации «Ростех» осуществляет функции центра компетенций по работе, реструктуризации и управлению непрофильными активами. Объединяет более 150 предприятий с различными формами собственности и хозяйственного назначения. Ключевые направления деятельности – реструктуризация непрофильных активов и задолженности, реализация инвестиционных проектов в рамках финансового оздоровления, консолидация пакетов акций, долей, активов и кредиторской задолженности. В структуру ООО «РТ-Капитал» входят: центр мобилизации инвестиционного ресурса, центр антикризисного управления, центр трансформации и создания стоимости активов.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 г. отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

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