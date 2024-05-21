«Умная» разработка «Ростеха» поможет в развитии комфортной и безопасной среды в российских городах

Компания «РТ-Проектные технологии» госкорпорации «Ростех» представила на конференции ЦИПР единую городскую систему доступа SmartAirkey. Решение поможет людям с ограниченными возможностями комфортно пользоваться домовой инфраструктурой – лифтами, пандусами, входными дверями и т.д. Также оно способно обеспечить беспрепятственный, но контролируемый доступ экстренных служб на территории жилых комплексов и организаций.

Комплекс SmartAirkey позволяет автоматически отпирать любые электромеханические и электромагнитные замки цифровым криптографическим ключом прямо из мобильного приложения. Например, при приближении человека к двери в холл здания система откроет ее. При этом постороннего SmartAirkey в помещение не пустит без защищенного цифрового ключа.

Также комплекс может вызвать лифт и отправить его на необходимый этаж, активировать подъемник для колясок, открыть дверь в квартиру и закрыть ее за человеком, если он забыл это сделать сам. Таким образом решение обеспечит удобный доступ и перемещение в зданиях и на территориях для людей с ограниченными возможностями и других маломобильных групп населения, а также для беременных женщин и детей.

При помощи «умных» криптоключей решение также способно обеспечить доступ для экстренных, коммунальных и курьерских служб на территории жилых комплексов и организаций. Централизованная система управления обеспечивает контролируемое распределение цифровых ключей, таким образом трафик посетителей объектов отслеживается, а возможность несанкционированного проникновения осложняется.

Оборудование новой системы является максимально простым в установке и не требует подключения к системам связи, то есть работает офлайн.

«В новом майском указе Владимира Путина среди приоритетных задач стоит развитие комфортной и безопасной среды для россиян. «Умная» система «Ростеха» может обеспечить безбарьерное пространство для людей с ограниченными возможностями. Так, например, человеку, прикованному к креслу-каталке, станет удобнее заезжать в подъезд, поскольку программа будет автоматически открывать двери в подъезд и опускать пандус. При этом чужак, не имеющий специального криптоключа, не сможет попасть в дом, что повысит безопасность проживания в здании. Экстренные службы получат возможность по криптоключу быстро попадать в жилые комплексы, так как не придется ждать, пока сотрудники управляющей компании откроют шлагбаум или ворота. Такие технологии способствуют созданию в России комфортной, безопасной и безбарьерной среды», – сказал заместитель генерального директора «Ростеха» Александр Назаров.

На данный момент оборудование и программное обеспечение SmartAirkey протестировано и серийно устанавливается в лифты производства крупнейших заводов страны. Также ведется работа с домофонными компаниями и ведущими заводами по производству замков. Внедрение умной безбарьерной среды в рамках нового строительства, капитальных ремонтов и программы замены лифтов позволит в сжатые сроки с использованием существующих бюджетов развернуть в регионах современную доступную среду и решить актуальную социальную проблему.