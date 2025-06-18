Клиенты ValueAI смогут сократить налоговую нагрузку при внедрении ИИ

Клиенты ValueAI теперь могут воспользоваться преференциями по налогу на прибыль, компенсируя затраты на приобретение программного решения для внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Это стало возможно благодаря специальной маркировке, присвоенной ValueAI в Едином реестре российского ПО, — она подтверждает, что продукт относится к технологиям ИИ. Об этом CNews сообщили представители «ВейвАксесс».

ИИ-инструмент ValueAI официально подтвердил статус ПО, относящегося к сфере искусственного интеллекта. В реестровой записи ValueAI в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных установлен соответствующий специальный признак. Отметка присваивается по итогам экспертизы Минцифры России, в ходе которой оценивают функциональность и инновационный характер продукта, и служит маркером качества и технологической зрелости.

Для компаний, использующих ValueAI для внедрения ИИ, эта маркировка открывает возможность претендовать на значительные налоговые льготы, в том числе на снижение налога на прибыль. В соответствии с подпунктом 26 пункта 1 статьи 264 НК РФ и письмом ФНС России от 7 марта 2023 г. №СД-4-3/2672@ при формировании затрат на право пользования соответствующего ПО налогоплательщик может указать расходы с повышенным коэффициентом 1,5. Помимо единовременного вычета, компании также могут применять повышающий коэффициент амортизации (до 3) к основным средствам и нематериальным активам, связанным с ИИ (абзац второй пункта 2 статьи 258 НК РФ).

Это существенно сокращает итоговую налоговую нагрузку и повышает окупаемость инвестиций в новые технологии. Клиенты ValueAI получают двойную выгоду: с одной стороны — повышение эффективности бизнеса и сокращение затрат на ИИ-проект благодаря ускоренному и гибкому внедрению ИИ с помощью готовых модулей, с другой — сокращение фискальных издержек.

«Для клиентов ValueAI это означает, что инвестиции в интеллектуальные технологии окупаются быстрее, а порог входа в ИИ-проекты снижается. Благодаря таким мерам господдержки бизнес получает реальный стимул переходить на отечественные решения на базе искусственного интеллекта», — Александр Азаров, генеральный директор «ВейвАксесс», разработчика ValueAI.

ValueAI — инструмент для автоматизации бизнеса, который предлагает готовые ИИ-модули, адаптированные под задачи различных отделов, и ускоряет внедрение корпоративного ИИ. С его помощью компании могут использовать данные для прогнозирования, тестирования гипотез и принятия стратегических решений, которые влияют на увеличение прибыли, сокращение издержек и повышение эффективности бизнес-процессов.