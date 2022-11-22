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«Ростех» и «Диасофт» разработали программную платформу RT ERP по управлению ресурсами для предприятий

«РТ-проектные технологии» госкорпорации «Ростех» совместно с компанией «Диасофт» разработали программную платформу RT ERP по управлению ресурсами для предприятий из различных отраслей экономики, в том числе в атомной промышленности.

Платформа RT ERP предназначена для планирования и управления финансами, логистикой, материальными ресурсами и персоналом предприятий. Совместная разработка Ростеха и «Диасофта» представляет собой аналог зарубежной SAP ERP – она имеет идентичные SAP экранные формы, алгоритмы расчета, структуры хранения данных, понятные интерфейсы. При этом отечественный продукт отличается высокой производительностью и надежностью.

«Мы уделяем большое внимание развитию российских импортонезависимых IT-решений. Программная платформа RT ERP способна одновременно обслуживать более 50 тыс. пользователей, при этом на предприятии ее можно развернуть всего за 12–18 месяцев, весь процесс автоматизирован. Преимущество нашего продукта – в инновационной технологии, которая позволяет при переходе с SAP ERP сохранить функциональность исходной системы и привычные для пользователей интерфейсы. Благодаря этому предприятие может сразу же приступить к работе на новой платформе, не тратя ресурсы на дополнительное обучение пользователей и не меняя организационные процессы. Переход на платформу «Ростеха» уже идет в одном из государственных ведомств. Также достигнута договоренность с РЖД об обследовании процессов и текущей SAP РЖД с возможностью дальнейшего использования IT-решения госкорпорации», – сказал заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Александр Назаров.

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Безопасность

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