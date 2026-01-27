Разделы

Т1 Иннотех Сайбокс Платформа управления ИИ-моделями


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


27.01.2026 «Т1» представил ИИ-платформу, которая подбирает сотрудников за 5 минут 2
13.11.2025 ИТ-холдинг «Т1» представил первый отечественный ПАК для работы с «ИИ-Фабрикой Сайбокс» 2
27.10.2025 Искусственный интеллект в сертификации: как превратить затратную процедуру в конкурентное преимущество 2
14.10.2025 ИТ-холдинг «Т1» и DIS Group расширят возможности ИИ в платформе по управлению данными 1
21.08.2025 Группа Rubytech представила финансовые результаты по МСФО за 6 месяцев 2025 года 1
02.07.2025 Игорь Кривошеев -

Как российские компании снижают риски зависимости от одного облачного провайдера?

 1
25.06.2025 Антон Степанов, «Т1 Облако»: Мы не просто растем вместе с рынком — мы задаем темп этому росту 1
01.04.2025 Российские компании увлеклись созданием цифровых ассистентов 1
24.03.2025 «Скала^р» представила «Машину для искусственного интеллекта» 1
20.02.2025 Как за 3 года перевести искусственный интеллект на отечественные технологии 1
19.12.2024 Как ML-платформа помогла банку сократить time to market ИИ-моделей в 3 раза 1

Публикаций - 12, упоминаний - 15

Т1 Иннотех и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 ИИ - Т1 Искусственный интеллект 51 7
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 407 6
Скала^р - ранее InterLab IBS 251 2
Nvidia Corp 3762 2
Hugging Face 43 1
Мультиллект 4 1
Broadcom - VMware 2507 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14490 1
Oracle Corporation 6895 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2260 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2556 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1534 1
Directum - Директум 1180 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 323 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 179 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот 77 1
Ланит-Терком - Lanit-Tercom 49 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 138 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 132 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 74 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 127 1
Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии - Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети - Content AI Solutions Bilisim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Sirketi 109 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 44 1
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 136 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3018 2
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 110 1
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 47 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 90 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12986 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5007 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3491 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6325 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2825 1
Euro NCAP - European New Car Assessment Programme 7 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 783 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 388 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 166 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18530 12
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5964 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73645 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23215 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31924 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7449 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34033 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4232 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2133 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17177 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5764 3
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 469 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2417 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1843 3
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1255 3
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 768 3
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1050 3
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1175 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12068 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3069 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4575 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 2
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 60 2
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 303 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3734 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8141 2
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 596 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4506 2
Кибербезопасность - Secure by design 46 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 495 2
АСУ ТП - ОАСУ ТП - Открытая АСУ ТП - открытая автоматизированная система управления технологическим процессом 14 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1907 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 418 3
Скала^р МБД - Машины Скала^р МБД.ИИ - Машины Скала^р МДИ.К 4 2
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 150 2
Python PyTorch 59 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2077 2
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 140 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Cotype LLM - MTS AI Chat - Большая языковая модель 36 2
RedMadRobot - Neuraldeep.tech смарт-платформа 1 1
Мультиллект - МЛТ-С - сервер общего назначения 3 1
DIS Group - AIDP - AI Data Platform 6 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 288 1
Google Dragonfly 33 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 555 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1728 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 687 1
Apache Hadoop 448 1
1С:ERP Управление предприятием 730 1
Red Hat OpenShift 135 1
Google TensorFlow 94 1
Huawei Atlas AI - Вычислительная платформа 13 1
Keras - открытая нейросетевая библиотека на языке Python 23 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 57 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 124 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 93 1
Скала^р - Скала-СР - программно-аппаратные комплексы 29 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 52 1
ВТБ - VTB.Cloud 11 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 319 1
Кодекс этики ИИ - Кодекс этики искусственного интеллекта 12 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 431 1
Скала^р МБД - машина базы данных 16 1
WaveAccess - ValueAI 18 1
Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 56 1
Glarus Digital - Glarus BI 3 1
Голицын Сергей 46 3
Харитонов Дмитрий 72 2
Мамеко Владимир 1 1
Лихницкий Павел 68 1
Фетисов Алексей 64 1
Безбогов Сергей 61 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Ведехин Игорь 36 1
Дубенсков Пётр 12 1
Степанов Антон 71 1
Кривошеев Игорь 12 1
Джабиев Георгий 54 1
Карпович Сергей 5 1
Вотяков Сергей 6 1
Волков Иван 8 1
Колесникова Екатерина 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 157987 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18330 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4108 1
Европа 24669 1
Азия - Азиатский регион 5756 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14527 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3197 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1773 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10402 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1064 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7800 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 920 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4261 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6278 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 472 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1361 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1709 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2968 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2555 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 366 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5893 1
Экономический эффект 1216 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3393 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 551 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7593 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 384 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 65 1
Аудит - аудиторский услуги 3113 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 32 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415385, в очереди разбора - 727359.
Создано именных указателей - 189731.
