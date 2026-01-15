Разделы

Скала^р Спектр


СОБЫТИЯ

15.01.2026 Новая версия Машины баз данных Скала^р: рекордная производительность и возможность покомпонентного обновления 2
04.07.2022 Чем заменить СУБД от Oracle или IBM? 1

IBM - International Business Machines Corp 9557 1
Oracle Corporation 6887 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 251 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4961 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4046 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1017 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2881 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 730 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 684 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1906 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1721 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6274 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73522 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23210 1
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1073 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2060 1
Скала^р МБД - машина базы данных 16 1
Скала^р Геном 1 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 872 1
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 221 1
Урусов Виктор 150 1
Россия - РФ - Российская федерация 157622 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2797 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2321 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1180 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10367 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3177 1
