В России создано ПО на замену решений для обработки больших данных Oracle и Amazon

В реестр российского ПО Минцифры включено решение, которое заменит ПО иностранных Oracle, Teradata и Amazon. Речь идет о программно-аппаратном комплексе (ПАК) для обработки больших данных.

Первый ПАК в реестре

Минцифры включило в реестр российского ПО первый программно-аппаратный комплекс (ПАК) для обработки больших данных «Машина больших данных Скала-Р МБД.Х». Решение заменит ПО таких иностранных вендоров как Oracle, Teradata и Amazon.

Согласно описанию продукта, ПАК позволяет строить статистический и предсказательный анализ на основе слабоструктурированных сведений. Такие комплексы используют государственные ведомства и крупный бизнес, которые работают с большими данными (Big Data).

На реестр российского ПО ориентируются госкомпании и госведомства при закупках. Как рассказала изданию директор Центра технического консалтинга РДТЕХ Светлана Иванова, аналогов МБД.Х на отечественном рынке нет. Как пояснила Иванова, МБД.Х обрабатывает данные с видеокамер, биометрические образцы, сведения об активности в сети и о финансовых операциях.

Реестр Минцифры пополнился ПАКом для обработки больших данных

Разработчиком МБД.Х является «Скала-Р» . Согласно базе «Контур.фокус», компания на 100% принадлежит ООО «Рубитех интеграция». Стоимость МБД.Х на сайте не представлена.

Очередь в реестр

Помимо МБД.Х, в реестре Минцифры появился и ПАК автоматизированного управления технологическим процессом (АСУТП) разработчика «Электротехническая компания – приборы автоматики». Заявку на вступление в реестр подал и НТЦ «Протей» (модульный ПАК маршрутизации и коммутации).

Помимо производителей ПАКов, попадания в реестр ожидают и компании «Промобит», «Код безопасности» и «Инфотекс». В одобрении заявок на вступление возникла некая пауза: решения принимались до 12 июля и затем процесс остановился и возобновился только 2 августа. Паузу в Минцифры объяснили «сезоном отпусков».

Сейчас рассматриваются 29 заявок на включение, рассказал изданию представитель министерства. Минцифры должно рассмотреть заявку в течение 35 дней с момента подачи, если не потребуется дополнительная информация.

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У гендиректора «Промобита» Максима Копосова возникают вопросы об очередности попадания продуктов в реестр и о прозрачности самой процедуры. Он подчеркнул, что «Скала-Р» подала заявку на включение ПАКа в реестр в июне и в июле получила одобрение. «Промобит» подала заявку гораздо раньше, в мае, и до сих пор ждет включения в реестр.

По мнению юриста по цифровому праву Бориса Герасина, приостановка включения ПО в реестр может быть связана с задержанием бывшего замминистра цифрового развития Максима Паршина. Он был членом экспертного совета по ПО при Минцифры, который занимается экспертизой по включению ПО в реестр. В июле 2023 г. Паршин был взят оперативниками при получении взятки. Сейчас экс-замминистра пребывает в СИЗО. Обязанности Паршина в экспертном совете взял на себя замминистра Андрей Заренин.

Правила попадания в реестр

Подать заявление о добавлении ПО в реестр может любой желающий: как юридическое, так и физическое лицо. Чтобы оказаться в реестре отечественного ПО, владельцу компании нужно направить через форму на сайте Минцифры заявление и документы. К заявлению нужно будет прикрепить сведения, документы и материалы в соответствии с Методическими рекомендациями — их тоже можно найти на сайте ведомства.

В январе 2023 г. стало известно о том, что Минцифры работает над новыми, более сложными условиями попадания свободного ПО в реестр российских программ.

Сейчас в реестре 17343 продукта и 6324 правообладателя.