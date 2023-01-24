Свободному ПО усложнят путь в реестр российского софта

Минцифры работает над новыми, более сложными условиями попадания свободного ПО в реестр российских программ. Сейчас к ним применяются лишь формальные требования. Новые правила будут касаться, помимо прочего, уникальности кода. Ранее из реестра был ненадолго исключен офисный пакет Alteroffice как раз по причине многочисленных заимствований строчек кода.

Правила стремятся к усложнению

Правила включения программ на основе открытого исходного кода в реестр отечественного ПО могут измениться в сторону усложнения, пишут «Ведомости» со ссылкой на участников рынка. По информации издания, в настоящее время разрабатываются новые требования к открытому ПО в дополнение к имеющимся.

На данный момент требования, которым должен соответствовать свободный софт, чтобы попасть в реестр российских программ, весьма формальны и просты. В частности, оно должно поставляться в комплекте с документацией на русском языке. Но, если находящиеся в разработке новые правила вступят в силу, одной только русскоязычной инструкцией разработчики отделаться не смогут. Над поправками работает российское Минцифры.

Наличие той или иной программы в реестре российского ПО, помимо прочего, открывает его разработчикам возможность участвовать в госзакупках.

Получить статус отечественного свободному ПОстанет сложнее

«Ведомости» пишут, что авторам программ придется, помимо прочего, «доказывать наличие доработок, обеспечивающих существенные функциональные изменения в продукте по отношению к исходному свободному ПО». Это означает, что код открытого ПО, предлагаемого к внесению в реестр, не должен целиком и полностью состоять из программного кода других открытых приложений – даже при схожих функциях самой программы ее код должен иметь существенные отличия. Редакция CNews направила запрос в Минцифры и ожидает ответа.

Что еще изменится

По информации издания, новые правила внесения свободных программ в реестр отечественного ПО, курируемого Минцифры, находятся в разработке как минимум с ноября 2022 г., когда их первая версия появилась на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документ содержит массу требований, выполнение которых откроет разработчикам доступ к реестру.

В частности, в первоначальной версии документа упоминалась обязательная совместимость как минимум с одним из процессоров, внесенных в перечень российской электроники. Говорилось и о не менее обязательном умении программы работать, по меньшей мере, в одной российской операционной системы, но только из числа внесенных в реестр отечественного ПО.

Но в следующей версии новых правил, утверждают собеседники издания, даже эти условия изменятся. В частности, если число поддерживаемых процессоров пока не меняется, то вместо одной российской ОС открытый отечественный софт должен будет поддерживать две, иначе не видать ему места в реестре.

Безопасность превыше всего

Еще одно действующее требование для свободного ПО – наличие его исходного кода в свободном доступе. Разработчикам классического софта с закрытым кодом нужно, например, реализовывать круглосуточную информационную поддержку пользователей на всей территории России. Притом каналов связи с техподдержкой должно быть несколько – по телефону, электронной почте и др.

Нельзя исключать, что в дальнейшем эти требования распространятся и на открытое ПО. Пока что речи об этом нет.

Чтобы больше никаких споров

Новые правила разрабатываются, вероятно, во избежание коллизий между разработчиками программного обеспечения. В истории реестра отечественного ПО зафиксирован как минимум один крупный скандал вокруг ПО с открытым кодом, которое было исключено из него по причине заимствования этого самого кода.

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Речь про офисный пакет Alteroffice разработчика «Алми партнер». Как сообщал CNews, он вошел в состав в реестре в мае 2019 г. и был исключен из него в ноябре 2019 г. по итогам заседания Экспертного совета при Минцифры. Эксперты пришли к заключению, что ПО изобилует заимствованиями из офисного пакета LibreOffice, распространяемого под свободной лицензией Mozilla, что и послужило причиной его изгнания из реестра.

Этот случай стал прецедентом – до этого свободный софт из реестра российского ПО не исключался.

Но история на данном этапе не закончилась. Осенью 2020 г. все тот же экспертный совет Минцифры вернул Alteroffice в реестр.

Мнение отрасли

Представители российской ИТ-отрасли, в целом, поддерживают вероятное усложнение правил попадания свободного ПО в реестр российского софта. « Для включения программного обеспечения в Реестр установлены критерии, которые нейтральны к форме лицензирования и открытости кода, – сообщил CNews Дмитрий Комиссаров, основатель, член совета директоров «Мойофис». – Критически важно, чтобы разработка программного продукта происходила именно у нас в стране. Поэтому, появление СПО продуктов в реестре — правомерно».

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Дмитрий Комисаров добавил, что следует следить, «чтобы не возникало злоупотреблений». «Российский ИТ-рынок помнит ситуации, когда один человек необоснованно заявлял, что самостоятельно написал 40 млн строк кода, – сказал он CNews. – Не так сложно собрать свой дистрибутив известного программного продукта, укомплектовав его только оригинальным названием и не вложив при этом ни одного рубля в разработку его функций и алгоритмов. Таким "продуктам" в реестре, конечно, не место».

По оценке Дмитрия Комиссарова, в настоящее время доля клонов СПО в реестре отечественного ПО не превышает 20%.