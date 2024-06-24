Скала^р создала Машину большого объема данных

Компания Скала^р, разработчик и производитель модульной платформы для построения корпоративной ИТ-инфраструктуры, создала Машину (ПАК) баз данных Скала^р МБД.П для обработки больших объемов данных. ПАК проходит тестирование в инфраструктуре крупных заказчиков.

«Скала^р разработала версию Машины баз данных Скала^р МБД.П с технологией сегментирования, которая проходит пилотирование в организациях с базами данных более 200 ТБ. Максимальная производительность в пиковой нагрузке превышает 60 000 транзакций в секунду на тестах с горячими данными до 5 ТБ», – комментирует Александр Бурцев, владелец продукта Машина баз данных Скала^р МБД.П.

Сегментирование – разделение баз данных на независимые сегменты, каждый из которых управляется экземпляром СУБД на отдельном узле, обеспечивающее распределенные вычисления. Позволяет улучшить масштабирование и повысить отзывчивость сервиса.