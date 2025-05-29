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Скала^р представила Машину для быстрого запуска и управления контейнерной инфраструктурой

Скала^р (Группа Rubytech) представила новый комплексный продукт для построения контейнерной инфраструктуры – Машину Скала^р МДИ.К. Программного-аппаратный комплекс (ПАК) существенно сокращает временные затраты на организацию контейнерной инфраструктуры, исполненной с помощью отечественных аппаратных и программных решений.

Машина Скала^р МДИ.К — самый быстрый путь к созданию аттестованной контейнерной инфраструктуры для организаций, планирующих переход от тяжелых монолитных систем, построенных на западных решениях, к современной микросервисной архитектуре в соответствии с требованиями регуляторов к значимым объектам критической информационной инфраструктуры (ЗО КИИ).

ПАК представляет из себя готовое решение для развертывания, запуска и сопровождения жизненного цикла контейнерных нагрузок, построенное с использованием компонентов из реестров Минпромторга и Минцифры в соответствии с лучшими конфигурационными практиками, проверенное на совместимость в лабораторных условиях. Его использование позволяет добиться существенного сокращения сроков на организацию контейнерной инфраструктуры от момента принятия решения о необходимости в такой инфраструктуре до полноценного развертывания у заказчика. Машина также гарантирует комплексную техническую поддержку в режиме «одного окна» от команды высококвалифицированных экспертов Скала^р.

В основе технологического стека Машины Скала^р МДИ.К — серверное и сетевое оборудование ведущих отечественных производителей, российская система хранения данных. Все компоненты включены в реестр Минпромторга. В качестве операционной системы используется Ред ОС 7.3 в редакции, сертифицированной ФСТЭК, а для работы с контейнерами выбрана платформа Deckhouse Kubernetes Platform Certified Security Edition Pro, также имеющая сертификацию ФСТЭК.

Комплекс предоставляет расширенные возможности по обеспечению отказоустойчивости и высокой доступности инфраструктуры, готовые инструменты для мониторинга, встроенные механизмы для балансировки нагрузки. Машина допускает запуск как stateless (без сохранения состояния), так и stateful (с сохранением состояния) контейнеров, для этого в комплексе предлагается несколько опций по организации постоянного хранения, включая внешнюю блочную систему хранения данных, подключаемую посредством CSI драйвера.

«Идея Машины контейнерной инфраструктуры заключается в том, чтобы качественно и в максимально короткие сроки решить инфраструктурные задачи при переходе от тяжелых монолитных систем к современной микросервисной архитектуре с использованием контейнерных технологий на базе отечественных продуктов. При самостоятельном покомпонентном построении такой инфраструктуры организации тратят большое количество времени и ресурсов на выбор аппаратных и программных средств, проверку их совместимости, поиск лучших практик по конфигурации, интеграцию, тестирование, подбор подходящих поставщиков и оптимальных цен, проведение закупочных процедур. Скала^р МДИ.К — это готовое решение, которое может быть поставлено и развернуто за 2–3 месяца, высвобождая дополнительное время для работы по реорганизации прикладного стека под микросервисную архитектуру, для процессов тестирования, обкатки новых решений и осуществления миграции с устаревших систем», — комментирует Роман Бычков, директор по продуктам динамической инфраструктуры Скала^р.

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