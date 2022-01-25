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Машины «Скала^р» включены в реестр российской радиоэлектронной продукции

Компания «Скала^р», разработчик и производитель модульной платформы для высоконагруженных корпоративных и государственных информационных систем, объявила о получении заключения Минпромторга России о подтверждении производства выпускаемой промышленной продукции на территории России.

Успешно прошли экспертизу Торгово-промышленной палаты (ТПП) и включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции: машина виртуализации «Скала^р МВ», предназначенная для создания масштабируемой динамической конвергентной и гиперконвергентной инфраструктуры и инфраструктуры виртуальных рабочих мест пользователей; машина баз данных «Скала^р МБД» с использованием СУБД PostgreSQL для оперативной обработки транзакций в высоконагруженных системах, обеспечивающая высокую доступность и сохранность критически важных данных; машина больших данных «Скала^р МБД8» на основе решений Arenadata для создания платформы хранения, преобразования и одновременной аналитической и статистической обработки больших объёмов информации; машина хранения данных «Скала^р МХД» с использованием технологии объектного хранения — масштабируемого отказоустойчивого дискового хранилища для информационных систем с сотнями миллионов объектов и быстрым доступом к ним.

«Машины «Скала^р» — это единственные российские разработки, составляющие конкуренцию таким решениям как Oracle Exadata, Cisco Hyperflex и HP Convergedsystem. Включение продукции «Скала^р» в Единый реестр российского радиоэлектронного оборудования открывает для заказчиков возможности не только использовать передовые технологии, но и соблюдать требования по минимальной доле закупок товаров российского происхождения. При построении критических информационных инфраструктур это позволяет обеспечить исполнение указа Президента и осуществить переход на преимущественное использование российского ПО и оборудования. С учётом действующих преференций для продукции из реестра (запрет на закупку импортной техники при наличии российских аналогов в рамках 44-ФЗ и 30-процентный приоритет при закупках в рамках 223-ФЗ), а также возможности получения 50-процентной субсидии на закупку продукции из реестра, использование российских технологий становится не только необходимым, но и экономически обоснованным», — сказал Виктор Урусов, генеральный директор компании «Скала^р».

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