Машина виртуализации «Скала-р МВ» получила новые возможности

Разработчик и производитель отказоустойчивой модульной платформы «Скала-р» обновил программное обеспечение для машины виртуализации «Скала-р МВ». В очередной LTS-версии (с долгосрочной поддержкой) программного продукта «Виртуализация 1.93» реализована поддержка внешних СХД, кластеризация виртуальных машин и существенно расширена функциональность предсказательной диагностики.

Машины виртуализации «Скала-р МВ» — серийно выпускаемые преднастроенные комплексы, предназначенные для создания надежных гиперконвергентных и дезагрегированных инфраструктур, а также объектных хранилищ данных. Программные компоненты включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, а вычислительные узлы — в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Важным и самым ожидаемым обновлением по сравнению с предыдущей LTS-версией 1.80 стали расширенные возможности по работе с внешними системами хранения данных (СХД), как с файловым, так и с блочным доступом. Гибкость новой версии позволяет совершить последовательный переход с устаревшей или не соответствующей требованиям к импортонезависимости ИТ-инфраструктуры, использующей внешние системы и сети хранения данных, на отечественное современное гиперконвергентное решение. Не менее значима реализация управления ресурсами Vmware и Openstack непосредственно из среды «Скала-р виртуализация», что дополнительно упрощает процесс миграции.

В механизм обеспечения высокой доступности для хостов виртуализации добавлена возможность создавать кластеры между виртуальными машинами с общим ресурсом хранения для размещения на нем данных и обеспечения кворума. Использование новой функциональности совместно с автоматическим балансировщиком нагрузки и применение правил связности виртуальных машин обеспечивает отказоустойчивость, необходимую для критичных сервисов организации.

Существенные дополнения внесены в систему диагностики, предсказаний и автоматизации управления. Методика предсказаний и сценарии реагирования разработаны на основе многолетнего опыты эксплуатации машин виртуализации у различных заказчиков. Наиболее часто отрабатываемые сценарии – упреждающее переконфигурирование виртуальных серверов при ожидаемом дефиците тех или иных ресурсов и корректирующие воздействия при деградации или отказе накопителей.

Для масштабных инфраструктур реализована расширенная настройка виртуальных машин на этапе их автоматизированного создания, а для организаций с большим количеством обособленных подразделений или региональных филиалов реализована возможность в рамках одного леса работать с любым количеством доменов.

«Обновление программного обеспечение для машин виртуализации выпускается ежеквартально, а один раз в год выходит значимая LTS-версия, которую мы рекомендуем к обязательной установке, даже если предыдущие релизы пропущены. Синхронизация дорожных карт развития различных программных и аппаратных компонентов в составе комплексов Скала-р гарантирует заказчикам консистентность и совместимость последующих обновлений и своевременный доступ к новой функциональности и перспективным решениям», — сказал генеральный директор «Скала-р» Виктор Урусов.

В компании отмечают, что беспрекословное соблюдение принципов отказоустойчивости и масштабируемости на уровне архитектуры соответствует требованиям использования модульной платформы «Скала-р» для критичных и высоконагруженных корпоративных и государственных информационных систем. Глубокая интеграция и встречная оптимизация компонентов от платформенного ПО до микроконтроллеров в тесном технологическом сотрудничестве с их разработчиками обеспечивает экстремальную устойчивость и высокую производительность на предельных нагрузках.