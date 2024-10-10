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Возможности новой отечественной АСУ ТП от Т1 представлены предприятиям ТЭК

Холдинг Т1 продемонстрировал возможности программно-аппаратного комплекса (ПАК) АСУ ТП «Силарон». Решение, разработкой которого занимается «Т1 Интеграция», представляет собой классическую распределенную систему управления с усиленной противоаварийной защитой. В ближайшее время ПАК будет проходить процедуру регистрации в Едином реестре российского ПО (ЕРРП) и в Едином реестре российской радиоэлектронной промышленности (ЕРРРП). Включение в национальные реестры подтвердит соответствие новой системы требованиям постановления Правительства РФ №1912 от 14 ноября 2023 г., регламентирующего порядок перехода субъектов КИИ на отечественное ПО и оборудование. Об этом CNews сообщили представители Т1.

ПАК от Холдинга Т1 гарантирует отсутствие вредоносных элементов в программном обеспечении, поскольку в комплексе применяются только собственные разработки компании. Их отличают повышенное внимание к безопасности и совместимость с отечественными операционными системами. Аппаратная база решения состоит из российских комплектующих, что исключает возможные ограничения поставок иностранных компонентов. АСУ ТП «Силарон» ориентирована на предприятия с непрерывным производством для широкого спектра отраслей: нефтехимия, нефтепереработка, теплоэнергетика, химия, металлургия, а также горнодобывающая промышленность.

«АСУ ТП — один из важных элементов цифровой инфраструктуры современного промышленного предприятия. Российские производства все еще используют зарубежные программные и аппаратные решения в большом объеме, что создает дополнительные операционные и финансовые риски. При этом Правительство стимулирует переход на отечественные решения, регламентируя его необходимость в соответствующих постановлениях. В свою очередь это накладывает обязательства на ИТ-компании — необходимо оперативно предложить новые решения, не уступающие иностранным по функциональности и удобству, и отвечающие повышенным требованиям с точки зрения надежности. Мы разработали «Силарон», чтобы помочь решить эту серьезную задачу», — сказал Алексей Фетисов, генеральный директор холдинга Т1.

«Сейчас мы сфокусировались на обеспечении потребности российских предприятий в АСУ ТП: рынку нужны гибкие и быстро масштабируемые ИТ-системы. Для выполнения этой задачи Т1 Интеграция сформировала команду разработчиков ПАК, в которую вошли специалисты с многолетним опытом в создании и сопровождении программных и аппаратных решений ведущих мировых вендоров. Следующим шагом станет запуск контрактного производства: выпуск модулей начнется на одном из российских заводов в ближайшее время. Уверен, что эти усилия помогут обеспечить переход российских предприятий, в том числе из индустрии ТЭК, на доверенную АСУ ТП максимально быстро и бесшовно», — сказал Михаил Книгин, исполнительный директор «Т1 Интеграция».

ПАК предназначен для решения следующих задач: автоматического поддержания параметров процессов в рамках технологических регламентов; реализации противоаварийных блокировок и алгоритмов безопасной остановки процессов в случае нештатных ситуаций. Его функционирование направлено на повышение надежности работы технологического оборудования; усиление ситуационной осведомленности и безопасности работы персонала; интеграцию локальных систем управления, поставляемых вместе с технологическим оборудованием; формирование архива технологической информации, а также журналов событий и системного журнала; взаимодействие с системами верхнего уровня (MES и ERP).

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В качестве прикладного ПО в решении используются программы собственной разработки «Т1 Интеграция», полностью поддерживающие российские операционные системы (AltLinux, AstraLinux). Единая среда программно-аппаратного комплекса позволяет вести одновременную разработку и управление проектом без остановки технологического процесса. Решение будет поддерживать все основные промышленные протоколы: HART, Modbus RTU, Modbus TCP, OPC и другие.

Партнерами по производству ПАК станут ведущие приборостроительные предприятия России, специализирующиеся на изготовлении высокотехнологичного оборудования для критически важных отраслей экономики.

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