«Монитор Электрик» и «АМТ-Груп» предложат заказчикам совместное решение для защиты объектов АСУ ТП

«Монитор Электрик» и «АМТ-Груп» подписали официальное заявление о совместимости комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и СK-11 – открытой платформы с изменяемым набором приложений для создания автоматизированных систем диспетчерского, технологического, ситуационного, коммерческого управления объектами электроэнергетики в генерирующих и электросетевых компаниях, у крупных промышленных потребителей электроэнергии, системных операторов электроэнергетических систем и операторов микро-энергосистем.

При совместном использовании двух продуктов заказчики получат возможность организовать безопасную передачу оперативной технологической информации за границу периметра. Это, в том числе, позволит выполнять требования к средствам сбора различных данных (данные АИИС КУЭ, АСУ ТП, осциллограммы и т.п.) с объектов энергетики.

Платформа СK-11 включает в себя средства управления общей информационной моделью электрической сети, обладает средствами для создания единой информационной системы, а также средствами для создания инфраструктуры, способной функционировать в различных режимах серверных и клиентских приложений. Распределенная система управления на базе СK-11 позволяет обеспечить не только максимальную автономность и живучесть каждого узла системы, но и поддержание синхронного состояния информационной модели во всех узлах, а также оперативный обмен событиями и данными реального времени.

«В настоящее время решение задачи интеграции информационных систем и систем промышленной автоматизации в сфере энергетики требует особого, комплексного подхода, – сказал технический директор «АМТ-Груп» Борис Молчанов. В ситуации всестороннего санкционного давления наша стратегия – развитие сотрудничества и создание продуктовых экосистем с другими отечественными производителями. Один из таких примеров – совместное применение системы однонаправленной передачи данных InfoDiode и платформы CK-11 для обеспечения надёжной, отвечающей всем требованиям информационной безопасности, защиты объектов АСУ ТП при передаче информации за границу периметра».

«Являясь в первую очередь разработчиком программного обеспечения, мы ориентированы на комплексное решение задач повышения эффективности производственных процессов наших заказчиков, и одним из таких предложений будет совместное использование платформы СK-11 и комплекса InfoDiode. В результате сотрудничества наших компаний появится комплексное решение задач АСУ ТП, ССПИ, АСДУ с обеспечением требуемого уровня информационной безопасности на базе российских продуктов», – сказал генеральный директор компании «Монитор Электрик» Андрей Конев.