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Решение «Консист-Базис» для построения АСУ ТП включено в реестр российского оборудования

Компания «Консист Констракшн» (бизнес-юнит «Консист Бизнес Групп», входит в группу «Ланит») объявила о включении в реестр Минпромторга своего флагманского продукта, решения для разработки автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП) «Консист-Базис». Заключение №37814/11 выдано в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ».

«Консист-Базис» — комплекс программно-технических средств, предназначенный для построения систем автоматизации различной сложности, информационной емкости и отраслевой направленности. Рассчитан для управления локальными и распределенными объектами, агрегатами, технологическими установками и их группами, для построения различных систем сбора и обработки данных, телеметрии и т.д. Поставляется как законченное проектное шкафное решение с российским программным обеспечением.

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В составе комплекса используется линейка программируемых логических контроллеров собственного бренда Consyst Electronics с возможностями полного резервирования и «горячей» замены.

Сергей Калитка, директор технического дивизиона «Консист Констракшн», сказал: «Включение «Консист-Базис» в реестр отечественных промышленных товаров подтверждает его соответствие всем необходимым стандартам качества и безопасности. Это дает возможность участвовать в разнообразных проектах промышленной автоматизации и применять данное решение на объектах критической информационной инфраструктуры. Получение заключения Минпромторга позволяет более эффективно конкурировать с продукцией других производителей на внутреннем рынке. Планируем развивать свое производство и расширять линейку оборудования. В ближайшей перспективе – разработка новых продуктов и решений для автоматизации различных отраслей промышленности в соответствии с актуальными требованиями заказчиков».

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