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«Доктор Веб» выпускает продукт для защиты АСУ ТП — Dr.Web Industrial

Новое программное обеспечение Dr.Web Industrial осуществляет защиту серверов и рабочих станций в промышленных системах управления и на объектах критической инфраструктуры от непреднамеренного заражения и целевых атак. Об этом CNews сообщили представители «Доктор Веб».

Средства антивирусной защиты компании «Доктор Веб» уже успешно используются для защиты АСУ ТП в топливно-энергетическом комплексе и не только. Положительная оценка решений компании для обнаружения сложных угроз и реагирования на вредоносные атаки мотивировала «Доктор Веб» на реализацию функционала, необходимого заказчику в промышленном секторе и на объектах КИИ.

Необходимость защиты АСУ ТП — один из вызовов современного мира. Главным требованием к антивирусу на объектах КИИ является незаметность его работы и обеспечение непрерывной работоспособности системы.

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Dr.Web Industrial позволяет не прерывать технологический процесс при обнаружении вредоносной активности. ИБ-служба компании, может отслеживать ситуацию в режиме реального времени и принимать решение по устранению угрозы безопасности.

Отличием Dr.Web Industrial от антивируса для корпоративной защиты является ориентированность на системы, для которых критически важно минимизировать вмешательство сторонних процессов в основной процесс. Таким образом, новое ПО не допускает прерывания технологического процесса в результате штатных действий, в частности, антивирусной защиты.

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