Trojan TrojWare Троянская программа Вредоносное ПО

Emotet вернулся, Lokibot по-прежнему активен — «Лаборатория Касперского» рассказывает об актуальных киберугрозах ванием известного стилера. Также «Лаборатория Касперского» обнаружила фишинговую кампанию, нацеленную на организации, занимающиеся морскими перевозками грузов. В ходе кампании злоумышленники внедряли Lokibot. Этот инфостилер был впервые обнаружен в 2016 г. Он предназначен для кражи учетных данных из разных приложений, в том числе браузеров и FTP-клиентов. Электронные письма, рассылаемые в р

Троян-загрузчик Fruity осуществляет многоступенчатое заражение Windows-компьютеров ержимое файла idea.cfg. Тот содержит строку с информацией о расположении полезной нагрузки, которую троян должен запустить. Полезная нагрузка может загружаться из интернета или располагаться на

Владельца хакерского хостинга для знаменитых банковских троянов посадили в тюрьму вам. В частности, на этом хостинге размещались печально известные банковские троянцы Gozi (Ursnif), Zeus, крадущий данные SpyEye, а также вредонос BlackEnergy. Владелец — румын Михаи Ионут Паун

В пиратских сборках Windows обнаружен стилер для кражи криптовалюты нять подмену он начинает только при наличии системного файла %WINDIR%\\INF\\scunown.inf. Во-вторых, троян проверяет активные процессы. Если он обнаруживает процессы ряда опасных для него прилож

Хакеры вымогают у россиян деньги, угрожая слить в Сеть интимные фото и переписку еимущественно через спам-рассылку, отмечает представитель «Лаборатории Касперского». Текст, который троян отправляет в СМС на произвольные номера, а также контактам жертвы, чаще всего содержит

Авторы нового мобильного троянца-вымогателя грозят пользователям сливом данных, если им не заплатят 5 тыс. рублей вымогатель, которая получила название Rasket. Она нацелена на пользователей Android в России. Когда троянец попадает на смартфон и активируется, он получает доступ к фотографиям, видео и докуме

Одобренный властями США онлайн-сервис подачи налоговых деклараций подсаживал посетителям трояны manewonliag[.]online”. Задачей “update.js” было склонить пользователя к загрузке раннее неизвестных троянов в виде исполняемых файлов Windows: installer.exe – в случае использования посетителем

Из-за блокировки в России Tor хакеры придумали хитрую схему и воруют у россиян деньги миллионами азом из жестко заданного списка. Это затрудняет отслеживание кошелька, отчетность и блокировку. Сам троян работает в фоновом режиме и старается ничем не выдать свое присутствие. Хакеры часто пр

Positive Technologies: большинство обнаруженных с помощью песочницы вредоносов в корпоративных сетях оказались шпионским ПО ных проектов по внедрению песочницы PT Sandbox. Подавляющую часть обнаруженных вредоносов составили трояны, большинство из которых оказались шпионским ПО. Больше всего вредоносов было обнаружен

Начались продажи программы для полного захвата и контроля чужого смартфона на Android Опасный банковский троян Автор банковских троянов BlackRock и Ermac для мобильных устройств на базе операционной системы Android создал

ИИ для ленивых программистов научился подсовывать им трояны и вирусы трех типов — простая инъекция вредоносного кода, скрытные атаки с помощью строк документирования и «троянская головоломка». «Троянская головоломка» разработана с целью обхода стандартных

Хакеры полностью захватывают ПК, используя как приманку давно мертвый Adobe Flash Chromium-троян под личиной Flash Player Специалисты американской ИБ-компании Zimperium обнаружили вред

Злоумышленники на ЗОЖе: российских пользователей вновь атакуют троянцы-подписчики ычные приложения в Google Play на тему здорового образа жизни, за которыми на самом деле скрывается троянец-подписчик GriftHorse.l. Всего за январь-октябрь 2022 г. решения компании зафиксировал

Малайзийских пользователей Android атакуют банковские трояны под видом приложений-магазинов прибегают к различным способам маскировки вредоносных Android-программ, и, в частности, банковских троянов. Один из них ― создание поддельных или модификация настоящих банковских приложений, к

Троян NullMixer угрожает конфиденциальным данным пользователей ре. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского». NullMixer может загружать много троянцев одновременно. Злоумышленники активно распространяют зловред на сайтах, где люди скач

«Доктор Веб»: обзор вирусной активности в августе 2022 года ространенных угроз • Снижение числа обращений пользователей за расшифровкой файлов, пострадавших от троянов-шифровальщиков. Опасные сайты В августе 2022 г. сохранялась высокая активность интерн

«Доктор Веб» выявил атаку на приложение WhatsApp пользователей поддельных Android-устройств аммы «Настройки» и «Телефон», Android.BackDoor.3104 переходит ко второй стадии заражения. Для этого троян копирует в каталог соответствующего приложения другой бэкдор (добавлен в вирусную базу

Стала хуже Windows. Linux - рекордсмен по росту числа вирусов и троянов вирус-шифровальщик, успешно подсаженный в сеть какой-нибудь компании, может принести хакеру солидный доход в виде выкупа в обмен на дешифратор. Однако впечатляющая скорость появления новых вирусов и троянов под Linux может означать, что в относительно скором будущем Linux если и не догонит Windows, то приблизился к ней вплотную. Эксперты Atlas VPN выпустили ряд рекомендаций для пользовател

Древний троян пробудился и заражает Windows через «Калькулятор» ием старых операционных систем. Qbot, он же Qakbot появился в 2009 г. Изначально это был банковский троянец, который затем постепенно эволюционировал в дроппера, то есть в загрузчика, используе

В продаже появилась дорогая программа для захвата ПК и кражи криптокошельков Золотая отмычка Банковский троянец под Android ERMAC обновился до версии 2.0 и увеличил количество атакуемых приложений

Российские эксперты обнаружили хакерскую программу, очень убедительно обманывающую клиентов банков Ваш звонок очень важен для нас Новый троянец под Android способен перехватывать звонки в службу поддержки банков, причем делает это достаточно убедительно, чтобы жертвы ничего не заподозрили. Троянец, получивший у экспертов

Банковский троян Trickbot начал охоту за данными клиентов крупнейших мировых компаний es, поставщика решений в области кибербезопасности, представила новые подробности о распространении Trickbot. Операторы банковского трояна охотятся за личными данными клиентов известных компани

Новый троянец ворует данные в Android и сбрасывает настройки на заводские сть допускала запуск произвольного кода на устройстве и использовалась для установки шпионского ПО. Троянец в псевдообновлениях также использовался для кражи информации - в первую очередь, путё

10 самых страшных компьютерных вирусов всех времен гда есть множество других сетевых угроз, больше всего мы боимся поймать на свой ПК вирус. Червь или троянская программа могут испортить компьютер, передать управление другому пользователю и раз

Российские компании атакует хитрое шпионское ПО, спрятанное в системном реестре Windows Темный соглядатай Бесфайловый RAT-троянец и кейлоггер DarkWatchman атакует российские организации. Его разработчики предположит

Россияне создали бесплатный и опасный «генератор QR-кодов» для тех, кто не хочет вакцинироваться цинации. Как сообщили CNews представители компании «Доктор Веб», за ней скрывается хитро спрятанный троян, который, к тому же, подгружает еще два не менее опасных вредоноса. Распространяется пр

Новая угроза – троян вместо QR-кода од о вакцинации. В реальности же вредоносное ПО загружает на компьютер пользователя сразу несколько троянов. Чем реальнее становится принятие законопроекта о QR-кодах, тем больше появляется жел

Главные угрозы в III квартале 2021 года: программы-вымогатели и трояны удаленного доступа По данным исследователей лаборатории угроз Avast, риск столкнуться с атаками программ-вымогателей и троянов удаленного доступа (RAT) вырос как для бизнеса, так и для обычных пользователей. RAT

Хакеры научились подменять код в открытом ПО незаметно для разработчиков Эксперты Кембриджского университета в Великобритании продемонстрировали довольно хитрую форму атаки Trojan Source, которая позволяет внедрять уязвимости в исходный код открытого ПО так, что они

Ролики на Youtube для взломщиков-дилетантов используются настоящими хакерами для кражи у них паролей и криптовалюты аружился странный всплеск активности со стороны злоумышленников, которые параллельно распространяют троянцы RedLine и Racoon Stealer. Они используются для кражи реквизитов доступа к различным р

«Лаборатория Касперского»: в даркнете продают троянца BloodyStealer, который ворует аккаунты в Steam, Origin и EGS еленаправленных действий злоумышленников, в том числе таких как атаки с применением BloodyStealer. «Троянец, о котором идёт речь, способен собирать различные типы данных, например, cookie-файлы

Над банками всего мира нависла угроза от амбициозного хакерского ПО «русского» происхождения «Русский» троянец Новый банковский троянец под Android начал атаковать банковские приложения, кр

«Лаборатория Касперского» обнаружила всплеск заражений новой версией банковского троянца QakBot Более 17 000 пользователей по всему миру были атакованы банковским троянцем QakBot с начала 2021 года, из них свыше 10 500 в России. Число столкнувшихся с этой угрозой п

Хакеры выставили на продажу изощренные трояны, от которых не помогают антивирусы ПО под Windows, в свою очередь, отверг связь своего проекта с JellyFish и заявил, что он использует другую методику. Шесть лет назад разработчики руткита JellyFish также опубликовали код кейлоггера и трояна под графический процессор для удаленного доступа к системам на ОС Windows. Все три проекта, по данным BleepingComputer, были опубликованы в мае 2015 г., и с тех пор находятся в открытом

Фальшивая CAPTCHA заставляет пользователя «добровольно» впустить хакеров на свой ПК Хитрый прием Киберзлоумышленники распространяют троянец Gozi/Ursnif, используя весьма ловкий прием для обхода защиты браузеров от скачивания

«Северокорейская» уязвимость в Internet Explorer используется для атак на крымских пользователей Старый баг Неизвестные злоумышленники пытаются устанавливать RAT-троянец на базе VBA, используя уже устранённую уязвимость в Internet Explorer. Троянец способен загружать и запускать дополнительные модули и выводить данные с заражённых систем на удалё

Российские разработчики пресекли массовые кражи паролей к Facebook приложениями для Android ssing Photo— довольно популярный редактор, скачанный более 500 тыс. раз. Теперь он распознается как троянец Android.PWS.Facebook.13. Приложения в Google Play с миллионами скачиваний воровали па

Android-трояны крадут логины и пароли пользователей Facebook в каталоге Google Play вредоносные приложения, ворующие логины и пароли пользователей Facebook. Эти трояны-стилеры распространялись под видом безобидных программ, общее число установок которых

Check Point Research назвала самое активное вредоносное ПО мая 2021 года сти, представила отчет Global Threat Index о самых активных угрозах в мае 2021 г. CPR сообщает, что Trickbot, который впервые вошел в топ-лист в апреле 2019 г., теперь занял первое место, а Dri