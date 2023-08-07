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Trojan TrojWare Троянская программа Вредоносное ПО



07.08.2023 Emotet вернулся, Lokibot по-прежнему активен — «Лаборатория Касперского» рассказывает об актуальных киберугрозах

ванием известного стилера. Также «Лаборатория Касперского» обнаружила фишинговую кампанию, нацеленную на организации, занимающиеся морскими перевозками грузов. В ходе кампании злоумышленники внедряли Lokibot. Этот инфостилер был впервые обнаружен в 2016 г. Он предназначен для кражи учетных данных из разных приложений, в том числе браузеров и FTP-клиентов. Электронные письма, рассылаемые в р
27.07.2023 Троян-загрузчик Fruity осуществляет многоступенчатое заражение Windows-компьютеров

ержимое файла idea.cfg. Тот содержит строку с информацией о расположении полезной нагрузки, которую троян должен запустить. Полезная нагрузка может загружаться из интернета или располагаться на
20.06.2023 Владельца хакерского хостинга для знаменитых банковских троянов посадили в тюрьму

вам. В частности, на этом хостинге размещались печально известные банковские троянцы Gozi (Ursnif), Zeus, крадущий данные SpyEye, а также вредонос BlackEnergy. Владелец — румын Михаи Ионут Паун
14.06.2023 В пиратских сборках Windows обнаружен стилер для кражи криптовалюты

нять подмену он начинает только при наличии системного файла %WINDIR%\\INF\\scunown.inf. Во-вторых, троян проверяет активные процессы. Если он обнаруживает процессы ряда опасных для него прилож
26.05.2023 Хакеры вымогают у россиян деньги, угрожая слить в Сеть интимные фото и переписку

еимущественно через спам-рассылку, отмечает представитель «Лаборатории Касперского». Текст, который троян отправляет в СМС на произвольные номера, а также контактам жертвы, чаще всего содержит

26.05.2023 Авторы нового мобильного троянца-вымогателя грозят пользователям сливом данных, если им не заплатят 5 тыс. рублей

вымогатель, которая получила название Rasket. Она нацелена на пользователей Android в России. Когда троянец попадает на смартфон и активируется, он получает доступ к фотографиям, видео и докуме
05.04.2023 Одобренный властями США онлайн-сервис подачи налоговых деклараций подсаживал посетителям трояны

manewonliag[.]online”. Задачей “update.js” было склонить пользователя к загрузке раннее неизвестных троянов в виде исполняемых файлов Windows: installer.exe – в случае использования посетителем
29.03.2023 Из-за блокировки в России Tor хакеры придумали хитрую схему и воруют у россиян деньги миллионами

азом из жестко заданного списка. Это затрудняет отслеживание кошелька, отчетность и блокировку. Сам троян работает в фоновом режиме и старается ничем не выдать свое присутствие. Хакеры часто пр
24.03.2023 Positive Technologies: большинство обнаруженных с помощью песочницы вредоносов в корпоративных сетях оказались шпионским ПО

ных проектов по внедрению песочницы PT Sandbox. Подавляющую часть обнаруженных вредоносов составили трояны, большинство из которых оказались шпионским ПО. Больше всего вредоносов было обнаружен
20.01.2023 Начались продажи программы для полного захвата и контроля чужого смартфона на Android

Опасный банковский троян Автор банковских троянов BlackRock и Ermac для мобильных устройств на базе операционной системы Android создал
12.01.2023 ИИ для ленивых программистов научился подсовывать им трояны и вирусы

трех типов — простая инъекция вредоносного кода, скрытные атаки с помощью строк документирования и «троянская головоломка». «Троянская головоломка» разработана с целью обхода стандартных
09.11.2022 Хакеры полностью захватывают ПК, используя как приманку давно мертвый Adobe Flash

Chromium-троян под личиной Flash Player Специалисты американской ИБ-компании Zimperium обнаружили вред
08.11.2022 Злоумышленники на ЗОЖе: российских пользователей вновь атакуют троянцы-подписчики

ычные приложения в Google Play на тему здорового образа жизни, за которыми на самом деле скрывается троянец-подписчик GriftHorse.l. Всего за январь-октябрь 2022 г. решения компании зафиксировал
19.10.2022 Малайзийских пользователей Android атакуют банковские трояны под видом приложений-магазинов

прибегают к различным способам маскировки вредоносных Android-программ, и, в частности, банковских троянов. Один из них ― создание поддельных или модификация настоящих банковских приложений, к
29.09.2022 Троян NullMixer угрожает конфиденциальным данным пользователей

ре. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского». NullMixer может загружать много троянцев одновременно. Злоумышленники активно распространяют зловред на сайтах, где люди скач
16.09.2022 «Доктор Веб»: обзор вирусной активности в августе 2022 года

ространенных угроз • Снижение числа обращений пользователей за расшифровкой файлов, пострадавших от троянов-шифровальщиков. Опасные сайты В августе 2022 г. сохранялась высокая активность интерн
22.08.2022 «Доктор Веб» выявил атаку на приложение WhatsApp пользователей поддельных Android-устройств

аммы «Настройки» и «Телефон», Android.BackDoor.3104 переходит ко второй стадии заражения. Для этого троян копирует в каталог соответствующего приложения другой бэкдор (добавлен в вирусную базу

03.08.2022 Стала хуже Windows. Linux - рекордсмен по росту числа вирусов и троянов

вирус-шифровальщик, успешно подсаженный в сеть какой-нибудь компании, может принести хакеру солидный доход в виде выкупа в обмен на дешифратор. Однако впечатляющая скорость появления новых вирусов и троянов под Linux может означать, что в относительно скором будущем Linux если и не догонит Windows, то приблизился к ней вплотную. Эксперты Atlas VPN выпустили ряд рекомендаций для пользовател
27.07.2022 Древний троян пробудился и заражает Windows через «Калькулятор»

ием старых операционных систем. Qbot, он же Qakbot появился в 2009 г. Изначально это был банковский троянец, который затем постепенно эволюционировал в дроппера, то есть в загрузчика, используе
29.06.2022 В продаже появилась дорогая программа для захвата ПК и кражи криптокошельков

Золотая отмычка Банковский троянец под Android ERMAC обновился до версии 2.0 и увеличил количество атакуемых приложений

01.06.2022 Российские эксперты обнаружили хакерскую программу, очень убедительно обманывающую клиентов банков

Ваш звонок очень важен для нас Новый троянец под Android способен перехватывать звонки в службу поддержки банков, причем делает это достаточно убедительно, чтобы жертвы ничего не заподозрили. Троянец, получивший у экспертов
24.02.2022 Банковский троян Trickbot начал охоту за данными клиентов крупнейших мировых компаний

es, поставщика решений в области кибербезопасности, представила новые подробности о распространении Trickbot. Операторы банковского трояна охотятся за личными данными клиентов известных компани
26.01.2022 Новый троянец ворует данные в Android и сбрасывает настройки на заводские

сть допускала запуск произвольного кода на устройстве и использовалась для установки шпионского ПО. Троянец в псевдообновлениях также использовался для кражи информации - в первую очередь, путё
02.01.2022 10 самых страшных компьютерных вирусов всех времен

гда есть множество других сетевых угроз, больше всего мы боимся поймать на свой ПК вирус. Червь или троянская программа могут испортить компьютер, передать управление другому пользователю и раз
24.12.2021 Российские компании атакует хитрое шпионское ПО, спрятанное в системном реестре Windows

Темный соглядатай Бесфайловый RAT-троянец и кейлоггер DarkWatchman атакует российские организации. Его разработчики предположит
10.12.2021 Россияне создали бесплатный и опасный «генератор QR-кодов» для тех, кто не хочет вакцинироваться

цинации. Как сообщили CNews представители компании «Доктор Веб», за ней скрывается хитро спрятанный троян, который, к тому же, подгружает еще два не менее опасных вредоноса. Распространяется пр
10.12.2021 Новая угроза – троян вместо QR-кода

од о вакцинации. В реальности же вредоносное ПО загружает на компьютер пользователя сразу несколько троянов. Чем реальнее становится принятие законопроекта о QR-кодах, тем больше появляется жел
24.11.2021 Главные угрозы в III квартале 2021 года: программы-вымогатели и трояны удаленного доступа

По данным исследователей лаборатории угроз Avast, риск столкнуться с атаками программ-вымогателей и троянов удаленного доступа (RAT) вырос как для бизнеса, так и для обычных пользователей. RAT

09.11.2021 Хакеры научились подменять код в открытом ПО незаметно для разработчиков

Эксперты Кембриджского университета в Великобритании продемонстрировали довольно хитрую форму атаки Trojan Source, которая позволяет внедрять уязвимости в исходный код открытого ПО так, что они
08.11.2021 Ролики на Youtube для взломщиков-дилетантов используются настоящими хакерами для кражи у них паролей и криптовалюты

аружился странный всплеск активности со стороны злоумышленников, которые параллельно распространяют троянцы RedLine и Racoon Stealer. Они используются для кражи реквизитов доступа к различным р
28.09.2021 «Лаборатория Касперского»: в даркнете продают троянца BloodyStealer, который ворует аккаунты в Steam, Origin и EGS

еленаправленных действий злоумышленников, в том числе таких как атаки с применением BloodyStealer. «Троянец, о котором идёт речь, способен собирать различные типы данных, например, cookie-файлы
16.09.2021 Над банками всего мира нависла угроза от амбициозного хакерского ПО «русского» происхождения

«Русский» троянец Новый банковский троянец под Android начал атаковать банковские приложения, кр
02.09.2021 «Лаборатория Касперского» обнаружила всплеск заражений новой версией банковского троянца QakBot

Более 17 000 пользователей по всему миру были атакованы банковским троянцем QakBot с начала 2021 года, из них свыше 10 500 в России. Число столкнувшихся с этой угрозой п
01.09.2021 Хакеры выставили на продажу изощренные трояны, от которых не помогают антивирусы

ПО под Windows, в свою очередь, отверг связь своего проекта с JellyFish и заявил, что он использует другую методику. Шесть лет назад разработчики руткита JellyFish также опубликовали код кейлоггера и трояна под графический процессор для удаленного доступа к системам на ОС Windows. Все три проекта, по данным BleepingComputer, были опубликованы в мае 2015 г., и с тех пор находятся в открытом

19.08.2021 Фальшивая CAPTCHA заставляет пользователя «добровольно» впустить хакеров на свой ПК

Хитрый прием Киберзлоумышленники распространяют троянец Gozi/Ursnif, используя весьма ловкий прием для обхода защиты браузеров от скачивания

09.08.2021 «Северокорейская» уязвимость в Internet Explorer используется для атак на крымских пользователей

Старый баг Неизвестные злоумышленники пытаются устанавливать RAT-троянец на базе VBA, используя уже устранённую уязвимость в Internet Explorer. Троянец способен загружать и запускать дополнительные модули и выводить данные с заражённых систем на удалё
06.07.2021 Российские разработчики пресекли массовые кражи паролей к Facebook приложениями для Android

ssing Photo— довольно популярный редактор, скачанный более 500 тыс. раз. Теперь он распознается как троянец Android.PWS.Facebook.13. Приложения в Google Play с миллионами скачиваний воровали па
01.07.2021 Android-трояны крадут логины и пароли пользователей Facebook

в каталоге Google Play вредоносные приложения, ворующие логины и пароли пользователей Facebook. Эти трояны-стилеры распространялись под видом безобидных программ, общее число установок которых

15.06.2021 Check Point Research назвала самое активное вредоносное ПО мая 2021 года

сти, представила отчет Global Threat Index о самых активных угрозах в мае 2021 г. CPR сообщает, что Trickbot, который впервые вошел в топ-лист в апреле 2019 г., теперь занял первое место, а Dri
17.05.2021 Самое опасное ПО в апреле 2021: троян Dridex лидирует в рейтинге

фишинговые письма. Именно через них часто происходит заражение программами- вымогателями. В апреле Trickbot стал самым популярным вредоносным ПО, атаковав 14% организаций в России. За ним след

Публикаций - 2870, упоминаний - 7823

Trojan упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4346 686
Dr.Web - Доктор Веб 1222 432
Microsoft Corporation 23824 369
Google LLC 11180 253
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1116 249
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 496 173
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1680 165
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1164 125
Apple Inc 11433 112
Sophos - SophosLabs 406 104
Meta Platforms - Facebook 4358 98
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 495 85
Trend Micro 584 83
Check Point Software Technologies 722 73
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 799 72
X Corp - Twitter 2764 62
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2982 59
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6463 58
Adobe Systems 1521 47
PayPal 652 46
Yandex - Яндекс 6062 45
F-Secure 212 44
Yahoo! 3693 43
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 216 42
Softline - Софтлайн 2225 35
IBM - International Business Machines Corp 9276 34
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 773 33
Bitdefender 150 32
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7318 32
Cisco Systems 4945 30
Fortinet 351 30
Intel Corporation 11780 30
Avast Software 165 30
GitHub 611 30
ДиалогНаука 238 29
Sony 6497 28
Amazon Inc - Amazon.com 2849 27
VK - Mail.ru Group 3250 27
Telegram Group 1261 26
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 55 25
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6350 63
Открытие ФК - Банк Открытие 2847 42
eBay Inc 1605 41
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6162 38
Россети Ленэнерго 2408 19
Май - Майский чай - российская торговая компания 1069 16
Sony BMG 185 16
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 141 14
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6737 12
101Hotels.com 715 11
Альфа-Банк 1635 10
Bank of America - Банк Америки 260 10
Qiwi 951 10
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 114 10
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2558 10
РЖД - Российские железные дороги 1691 9
Royal Dutch Shell - Шелл 194 8
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 115 8
Visa International 1895 8
LinkedIn 597 7
Netflix - онлайн-кинотеатр 455 7
Резонанс НПП 349 7
Citi - Citibank - Ситибанк 314 7
Coca-Cola Company 252 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 367 6
Верный - торговая сеть 265 6
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 227 6
UPS 189 6
Western Union - Вестерн Юнион 128 6
McDonald’s - Макдоналдс 194 6
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 85 6
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 402 5
Societe Generale - Росбанк АКБ 542 5
Возрождение - Коммерческий банк 333 5
Barclays 118 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг 355 4
Открытие ФК - Бинбанк 193 4
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 54 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2520 4
Лента - Сеть розничной торговли 1799 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4708 124
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18581 93
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1087 67
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3119 55
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2823 48
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3940 37
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1361 36
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 439 29
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3114 26
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2005 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9742 19
Европол - Полицейская служба Европейского союза 72 17
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2924 16
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3402 15
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 586 13
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 390 12
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 511 12
Судебная власть - Judicial power 2156 12
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 486 11
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 320 11
Президент Российской Федерации 3860 10
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1088 9
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 158 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1262 8
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1125 8
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 175 7
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 79 7
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 362 7
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 409 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3098 7
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 135 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1235 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2455 6
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 97 6
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 553 6
МИД РФ - Министерство иностранных дел 395 5
UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - National Hi-Tech Crime Unit, NHTCU - Правоохранительные органы Великобритании 44 5
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 175 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5403 5
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 152 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 988 11
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1386 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6162 9
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 7
Единая Россия - Политическая партия 274 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 204 4
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 109 4
Демократическая политическая партия США 118 4
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа 20 3
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 47 3
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 69 3
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 249 3
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 25 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 171 2
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 2
ASC - Anti-Spyware Coalition - Коалиция по борьбе с шпионским ПО - Консорциум поставщиков противошпионских технологий 6 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2615 2
ЛДПР 100 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 586 2
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 235 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 67 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1816 1
Анархо-Экологическое Сопротивление, АЭС 1 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 105 1
ABA - Australian Banking Association - Австралийская банковская ассоциация 2 1
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 9 1
Демократический выбор Казахстана - политическая партия 1 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 30 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 14 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 5 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 1
AFA - Asociación del Fútbol Argentino - Аргентинская футбольная ассоциация - Ассоциация футбола Аргентины 5 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 177 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 235 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 37 1
OSI - Open Source Initiative 65 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11633 2416
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21246 1997
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7075 1363
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2652 903
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26721 800
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22747 610
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3594 599
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15340 589
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5234 578
AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2063 531
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11900 448
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8460 404
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11299 397
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55975 362
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4200 337
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 666 337
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22078 323
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7722 293
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1421 258
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Rootkit - Руткит - набор программных средств 359 184
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1391 183
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22813 176
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4252 174
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4402 169
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6129 164
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3576 156
Microsoft Windows API 294 156
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17898 154
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41476 150
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HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1567 135
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5560 135
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25990 134
Microsoft Windows 14761 645
Google Android 12990 392
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3573 345
Google Play - Google Store - Android Market 3058 161
Linux OS 8635 147
Microsoft Edge - браузер 1956 135
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 379 117
Microsoft Office 3529 114
Apple Mac - Apple Macintosh 2895 109
JavaScript - JS - язык программирования 1058 102
Mozilla Firefox - браузер 1818 93
Google Chrome - браузер 1446 90
Apple macOS X - Rhapsody 1509 89
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 462 86
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 266 85
Apple macOS 1798 82
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 401 79
Microsoft Windows 2000 12875 78
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security 138 76
Oracle Java - язык программирования 2821 76
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1082 75
Microsoft Windows XP 2376 75
Apple iOS 7083 69
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1823 66
Apple iPhone 6 6320 63
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 559 59
EA Origin 180 59
Apple iPhone - серия смартфонов 6748 58
Microsoft Office Word 683 56
Google YouTube - Видеохостинг 2506 53
Kaspersky Internet Security 422 52
Nokia Symbian OS 1400 52
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 864 47
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 447 44
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 91 43
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - MyDoom-Novarg - Вредоносное ПО - сетевой червь 94 42
Microsoft Outlook 1315 42
Google Android Package Kit - APK 129 41
Microsoft Windows Vista Longhorn 1601 38
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 174 38
Corrons Luis - Корронс Луис 106 58
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 46
Гостев Александр 82 42
Касперский Евгений 310 41
Дягилев Василий 84 38
Мельникова Анастасия 274 30
Матросов Александр 45 26
Зайцев Михаил 204 22
Земков Сергей 157 21
Голованов Сергей 49 17
Зенкин Денис 262 16
Иванов Антон 52 16
Галушкин Олег 178 15
Гвоздев Дмитрий 111 15
Gates William Henry - Гейтс Билл 905 14
Наместников Юрий 40 14
Камлюк Виталий 30 14
Унучек Роман 18 13
Водясов Алексей 191 13
Сачков Илья 117 12
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 167 10
Шаров Борис 73 10
Путин Владимир 2835 10
Масленников Денис 19 9
Хренов Сергей 30 9
Волков Дмитрий 59 9
Баранов Артем 18 9
Касперская Наталья 280 8
Чебышев Виктор 16 8
Krebs Brian - Кребс Брайан 53 8
Гудкова Дарья 11 7
Шилак Ксения 28 7
Кирюхин Дмитрий 86 7
Стоянов Руслан 33 7
Stefanko Lukas - Стефанко Лукас 24 7
Horowitz Maya - Хоровитц Майя 9 6
Щербакова Татьяна 13 6
Головин Игорь 7 6
Наместникова Мария 21 6
Скулкин Олег 16 6
Россия - РФ - Российская федерация 127722 1098
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50816 557
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15561 241
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13112 207
Германия - Федеративная Республика 12229 201
Европа 21553 160
Украина 7401 155
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13452 128
Индия - Республика 5176 113
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40460 111
Бразилия - Федеративная Республика 2259 100
Франция - Французская Республика 7639 96
Япония 13050 96
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Испания - Королевство 3630 86
Италия - Итальянская Республика 4255 83
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Азия - Азиатский регион 5191 72
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Турция - Турецкая республика 2145 64
Канада 4750 63
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Нидерланды 3352 60
Беларусь - Белоруссия 4643 57
Казахстан - Республика 5103 56
Израиль 2635 50
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 921 49
Польша - Республика 1867 46
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Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 657 167
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10225 142
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11306 117
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25229 117
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4133 107
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Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3164 98
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11283 92
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21454 76
Internet Economy - Интернет-экономика 5595 74
Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 1425 72
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3862 69
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6666 60
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BleepingComputer - Издание 239 34
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5807 31
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11050 19
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2715 19
AP - Associated Press 1994 16
ZDnet 597 15
heise online - heise security 122 13
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 636 13
NYT - The New York Times 1009 13
Silicon 511 13
DarkReading.com 91 12
The Washington Post 312 11
Reddit 267 10
Virus Bulletin 33 9
Коммерсантъ - Издательский дом 1393 8
Securelist 14 8
FT - Financial Times 1180 8
Vnunet 226 7
Computer Weekly 373 7
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1260 7
WikiLeaks 115 7
Silicon.com 364 7
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 720 7
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 6
Wikipedia - Википедия 445 6
Ars Technica 393 6
РИА Новости 827 6
Nature 797 6
InformationWeek 241 5
The Guardian - Британская газета 348 5
РС Рro 91 5
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 155 5
VNUNet.com 214 4
New Scientist 1447 4
Bloomberg 1155 4
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 3
Stack Overflow - Сайт вопросов и ответов для программистов 34 3
Forbes - Форбс 662 3
SecurityLab - Секьюрити лаб 235 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7601 41
IDC - International Data Corporation 4874 39
Check Point Global Threat Index 44 38
Gartner - Гартнер 3503 35
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 54 19
Forrester Research 815 12
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2471 9
CNews Мишень 162 8
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 33 7
Juniper Research 509 7
B2B International 50 6
AV-Test Institute 38 6
Microsoft Security Intelligence Report 14 5
MalwareHunterTeam 11 4
AV-Comparatives 23 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 274 4
KuppingerCole Analysts AG 4 4
Fortune Global 500 283 4
Net Applications 114 4
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 44 3
Avast Threat Labs 10 3
Computer Economics 32 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 546 2
РАЭК Экономика Рунета 17 2
Fortune Global 100 139 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 48 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 358 2
Cybersecurity Ventures 7 2
Check Point Cyber Attack Trends Report 2 2
Google Threat Analysis Group 9 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 331 2
eMarketer 201 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
Recorded Future 12 1
Kaspersky Security Bulletin 4 1
Gartner Magic Quadrant Meeting Solutions 2 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 52 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 619 22
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 184 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 926 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 205 4
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 226 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 240 3
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 131 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 451 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 512 3
РАН - Российская академия наук 1825 2
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 219 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 210 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 318 2
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 60 2
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 73 2
NOAO - National Optical Astronomy Observatory - Национальная обсерватория оптической астрономии - CTIO - Cerro Tololo Inter-American Observatory - Межамериканская обсерватория Серро-Тололо - Paranal Observatory - Паранальская обсерватория Сьерра-Пачон 26 2
University of Delaware - Делавэрский университет - Университет Делавэра - Mount Cuba Astronomical Observatory, MCAG - Астрономическая обсерватория Маунт-Куба 18 2
OCA - Observatoire de la Côte d'Azur - Обсерватория Лазурного берега 3 2
University of Oxford - Оксфордский университет 194 2
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 57 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1327 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 389 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 222 2
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 23 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 288 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 428 1
SAIT - Samsung Advanced Institute of Technology 9 1
TU Wien - Technische Universität Wien - Венский технический университет 14 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 61 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 48 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 276 1
Сепычевская Средняя Общеобразовательная школа 21 1
Библиотека Максима Мошкова 16 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 186 1
Ростех - Швабе - НПО ГОИ имени С.И. Вавилова - Государственный оптический институт имени С.И. Вавилова 7 1
Cardiff University - University College of South Wales and Monmouthshire - Кардиффский университет 29 1
ТГУ - Томский государственный университет 134 1
Минцифры РФ - Код будущего 11 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 150 1
ЮРГПУ НПИ - Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова - Новочеркасский политехнический институт имени Серго Орджоникидзе 5 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11923 96
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2153 27
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 11
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 688 10
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1058 9
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 94 7
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1839 4
Международный женский день - 8 марта 284 4
Docflow 133 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 901 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 218 3
Black Hat - Конференция 78 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 923 2
Positive Hack Days - PHDays 20 2
Infosecurity - выставка 63 2
CNews AWARDS - награда 438 2
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 114 2
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 22 2
Fortinet Security Day 9 2
Defcon 43 1
Intel Developer Forum - IDF 274 1
GFCE - Global Forum on Cyber Expertise - Глобальный форум по киберэкспертизе 1 1
ВТБ Единая Лига - Баскетбольный турнир 6 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 1
ISR - Integrated Systems Russia 24 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 116 1
CNews FORUM Кейсы 150 1
День независимости - Independence Day - день принятия Декларации независимости США в 1776 году 13 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 74 1
День знаний - 1 сентября 30 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 35 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 1
VMworld 29 1
РИФ - Российский Интернет Форум 57 1
Чемпионат Италии по футболу 12 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1244433, в очереди разбора - 843534.
Создано именных указателей - 124787.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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