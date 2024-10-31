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Киберугрозы в III квартале 2024 г.: троянские угрозы остаются главной опасностью.

Аналитики компании PRO32 представили отчет о вирусных угрозах на платформе Windows за III квартал 2024 г., выявив увеличение числа кибератак. Астана по-прежнему остается городом с наибольшем количеством обнаруженных угроз, в Москве так-же атаки постепенно увеличиваются. Об этом CNews сообщили представители PRO32.

В III квартале 2024 г. было зафиксировано на 5% больше вирусных атак, по сравнению с предыдущим периодом, на это повлияли троянские угрозы, которые остаются главной опасностью с долей 89%, что на 3% выше, чем во II квартале 2024 г.

Троянские программы продолжают оставаться самой распространенной угрозой для пользователей и бизнеса. Эти вредоносные программы могут маскироваться под легитимные приложения, собирая конфиденциальную информацию для дальнейшего использования в мошеннических схемах. Кибератаки становятся все более сложными, и злоумышленники используют разнообразные методы социальной инженерии для достижения своих целей.

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PRO32
Распределение по типам угроз

Сетевые атаки занимают второе место в рейтинге угроз с показателем 6%. Атаки с использованием вымогателей не меняют своих позиций и по-прежнему занимают третье место с долей 3%. Рекламное ПО и прочие нежелательные программы составляют около 1% от общего числа обнаружений.

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Лидером по количеству обнаруженных угроз в очередной раз стала Астана, на которую пришлось 46% инцидентов. Рейтинг пополнил еще один крупный город в Казахстане – Алматы с долей 29%. В топ-5 городов с наибольшим количеством атак также вошли Москва (11%), Нижний-Новгород (6%) и Санкт-Петербург (2%). В рейтинге также оказались Бишкек, Белгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Краснодар.

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PRO32
Распределение по городам

«Казахстан продолжает оставаться в числе лидеров по количеству кибератак, в то время как российские города также сталкиваются с угрозами: в Москве количество атак увеличилось на 3%, а в Нижнем Новгороде — на 5%. Это подчеркивает необходимость строгого соблюдения мер безопасности в интернете. Каждый пользователь, будь то частное лицо или бизнес, должен осознавать риски и принимать активные меры для защиты своих данных. В условиях растущих угроз важно не только использовать антивирусные решения, но и следовать основным правилам цифровой гигиены, чтобы минимизировать вероятность стать жертвой киберпреступлений», — отметил Андрей Голубев, владелец продукта антивируса PRO32.

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