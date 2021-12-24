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Индексная книга CNews*
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AntiSpyWare Spyware Stalkerware Вредоносное ПО Шпионское ПО Шпионская техника шпион



24.12.2021 Российские компании атакует хитрое шпионское ПО, спрятанное в системном реестре Windows
24.09.2021 Американские шпионы призвали весь мир уничтожить главный источник денег в интернете
20.07.2021 Amazon без предупреждения выбросил из своего облака создателя «антитеррористического ПО»
22.06.2021 Google без спроса установил на Android-смартфоны приложение для слежки. Удалить его нельзя
26.05.2021 В ПО для шпионажа за близкими людьми найдены угрозы для самих любителей слежки
22.04.2021 Интерпол поддержит коалицию по борьбе со сталкерским ПО
17.03.2021 Крупный разработчик шпионского ПО, сотрудничавший с силовиками, внезапно стал банкротом
26.02.2021 Эксперты Avast проанализировали девять популярных шпионских приложений для родителей
18.12.2020 Шпионское ПО ворует домашнее порно с iPhone и смартфонов на Android
25.11.2020 «Лаборатория Касперского» выпустила новый инструмент для борьбы со сталкерским ПО
16.11.2020 Известная ИТ-компания призналась в шпионаже в отношении американского конкурента
13.08.2020 Найдено первое доказательство шпионской деятельности Huawei. Она хотела украсть важные документы у Папуа – Новой Гвинеи
13.08.2020 Group-IB раскрыла группу RedCurl, занимающуюся корпоративным шпионажем
12.08.2020 В сотни мобильных приложений внедрено шпионское ПО, разработанное военными США
09.07.2020 Аналитика Avast: во время карантина использование программ-шпионов по всему миру увеличилось на 51%
19.06.2020 Хакеры научились шпионить за военными и космическими компаниями через LinkedIn
01.06.2020 Хитрая шпионская программа крадет данные из ПК, неподключенных к Сети
30.04.2020 Разработчик антитеррористического ПО с его помощью шпионил за любовницей
30.04.2020 «Касперский»: Шпионские программы годами «легально» распространялись через официальный магазин Android
29.04.2020 «Лаборатория Касперского» предупредила о целевой атаке на мобильные устройства в Юго-Восточной Азии
10.04.2020 Group-IB: шпионское ПО лидирует в рассылках, паразитирующих на теме коронавируса
07.04.2020 Facebook пыталась купить шпионское ПО для слежки за пользователями iPhone
06.04.2020 В новых смартфонах Huawei скрыта настоящая шпионская функция
18.03.2020 «Касперский» нашел шпионское ПО, читающее чужую переписку в Gmail, WhatsApp, Instagram и Facebook. Удалить его невозможно
29.01.2020 Самый успешный ИТ-вымогатель 2019 года начал шпионить за военными и госслужащими
08.01.2020 На всех смартфонах и планшетах Samsung обнаружилось шпионское ПО
19.11.2019 «Лаборатория Касперского» и еще девять организаций объединись для борьбы со сталкерским ПО
30.10.2019 WhatsApp начал мстить за своих пользователей: Спецслужбы держали их под колпаком и читали всю переписку
28.10.2019 Разработчики шпионского ПО пригрозили судом журналистам, которые о них написали
18.10.2019 В Huawei полетели головы: В топ-менеджменте нашлись американские шпионы
14.10.2019 Eset рассказала о кибершпионаже за пользователями российских сервисов
11.10.2019 За российскими дипломатами 7 лет следят с помощью шпионского ПО
04.10.2019 «Лаборатория Касперского»: в России удвоилось число пользователей, за которыми следят через легальное ПО
27.08.2019 ESET: шпионское приложение в Google Play маскировалось под интернет-радио
21.08.2019 Chrome и Firefox пообещали защищать пользователей от государственного шпионского ПО
17.07.2019 Россиян перестанут сажать за GPS-трекеры и фотокамеры
15.07.2019 Создатель PayPal требует от ФБР и ЦРУ проверить Google: Там окопались китайские шпионы
10.07.2019 Программа-шпион читает переписку в секретных чатах Telegram и WhatsApp. Под ударом все iPhone и Android
10.07.2019 «Лаборатория Касперского» рассказала об активности программы-шпиона FinSpy
03.07.2019 Китайские пограничники устанавливают на смартфоны туристов шпионское ПО

Публикаций - 2021, упоминаний - 2877

AntiSpyWare упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23482 268
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4150 254
Google LLC 10931 147
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1109 116
Apple Inc 11180 111
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1674 93
Aros SEQ - SEC Consult Services 1616 80
Meta Platforms - Facebook 4337 69
Dr.Web - Доктор Веб 1210 68
Sophos - SophosLabs 403 67
Samsung Electronics 9720 64
Intel Corporation 11662 54
Huawei 3498 53
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 797 52
Trend Micro 579 51
Sony 6480 49
Cisco Systems 4870 41
Check Point Software Technologies 711 40
IBM - International Business Machines Corp 9191 40
Yahoo! 3687 39
Twitter 2695 37
ДиалогНаука 235 34
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 494 32
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6255 31
InfoWatch - Инфовотч 916 28
ZTE Corporation 721 27
Qualcomm Technologies 1700 26
Yandex - Яндекс 5660 24
Amazon Inc - Amazon.com 2800 23
LG Electronics 3537 23
Oracle Corporation 6299 23
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 697 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8036 23
Telegram Group 1043 22
Softline - Софтлайн 2078 22
Элемент ГК - Elementec 25 22
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5588 21
Новый диск 954 20
Group-IB - Группа информационной безопасности 467 19
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 715 19
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6629 21
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6183 19
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 18
Май - Майский чай - российская торговая компания 1024 16
Точка 3795 15
Boeing 987 14
Lockheed Martin 750 14
Лента - Сеть розничной торговли 1697 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5780 10
Резонанс НПП 343 9
Visa International 1872 8
LinkedIn 582 8
AliExpress 380 8
Россети Ленэнерго 2348 7
eBay Inc 1597 7
Альфа-Банк 1596 6
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2514 6
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 604 6
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 114 6
Royal Dutch Shell - Шелл 189 6
Block - Square 198 6
РЖД - Российские железные дороги 1619 6
Honda Motor Company 227 6
IAI - Israel Aerospace Industries 44 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 669 5
Bank of America - Банк Америки 221 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 564 4
Совкомбанк Совесть 266 4
Альфа-Групп 663 4
Carl Zeiss 299 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг 334 4
Евросеть 1399 4
UCS - United Card Services - Компания объединенных кредитных карточек (КОКК) - процессинговая компания 101 4
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 164 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1010 3
EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation 165 3
Sony Pictures Entertainment 139 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1824 3
Связной ГК 1335 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2371 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17940 140
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4305 133
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1074 79
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1921 79
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1309 78
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10366 77
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2691 64
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 431 62
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 318 62
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 978 54
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2504 42
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2842 36
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3687 30
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9079 30
Президент Российской Федерации 3706 24
Судебная власть - Judicial power 2090 24
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 862 22
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 499 21
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3060 20
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 18
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 386 18
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 151 17
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 185 16
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3387 16
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 227 16
Администрация Президента РФ 977 16
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 407 15
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 480 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1640 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2431 12
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 54 12
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 559 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2996 10
Верховный суд Российской Федерации 778 10
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1116 10
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 92 10
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии 63 9
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 174 9
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 8
Европол - Полицейская служба Европейского союза 68 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6047 19
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 7
Демократическая политическая партия США 116 7
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 107 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 6
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 5
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 248 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2568 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 5
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 4
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 3
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 3
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 60 3
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 3
Аль-Каида - террористическая организация 53 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 3
CompTIA - Computing Technology Industry Association 27 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 229 2
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 2
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 27 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 63 2
АРБ - Ассоциация российских банков 202 2
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 7 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 66 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 553 2
АФТ - Ассоциация Финтех 60 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 32 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 103 1
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 21 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 67 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 76 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 25 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1794 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 47 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
Creative Commons - некоммерческая организация 37 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 61 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11155 1023
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19765 1010
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79138 816
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6922 591
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2822 506
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25615 378
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3506 350
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21918 349
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15062 332
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2487 297
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11628 282
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5019 264
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53165 264
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21328 250
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 3361 188
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10911 187
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38886 174
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5237 173
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8224 166
Фишинг - Phishing 1238 152
Rootkit - Руткит - набор программных средств 356 142
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22122 137
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13566 125
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13211 123
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12598 122
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 3883 120
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17296 118
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 9035 118
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6323 115
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4253 112
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7475 108
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 643 107
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 15997 107
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 1665 106
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5452 105
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9090 105
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19211 103
Оцифровка - Digitization 3737 100
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24951 98
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12510 98
Microsoft Windows 14423 311
Google Android 12533 195
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3168 175
Apple iOS 6787 85
ЭОС Дело СЭД 202 84
Linux OS 8228 81
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4358 72
Apple iPhone - серия смартфонов 6616 71
Microsoft Windows 2000 12668 70
Microsoft Windows XP 2362 68
Microsoft Edge - браузер 1931 67
Microsoft Windows Vista Longhorn 1581 53
Apple iPhone 6 6171 52
Apple Mac - Apple Macintosh 2867 52
Google Play - Google Store - Android Market 2930 51
Mozilla Firefox - браузер 1791 49
Apple macOS 1705 37
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1081 36
WhatsApp Messenger 854 35
Microsoft Office 3434 34
Google Chrome - браузер 1388 33
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 461 33
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского 442 32
Kaspersky Internet Security 418 31
Microsoft Outlook 1278 30
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 258 28
Apple iPad 3736 28
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3939 28
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1749 28
Microsoft Skype 1973 27
Apple macOS X - Rhapsody 1508 26
Microsoft Windows 7 1883 25
Microsoft Windows Defender Antivirus - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - антивирусная программа 210 24
JavaScript - JS - язык программирования 1025 24
Opera Browser - Браузер 965 22
Google YouTube - Видеохостинг 2425 22
Microsoft Windows 10 1512 21
Apple - App Store 2596 20
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1437 19
Google Gmail 833 19
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 165 36
Trump Donald J. - Трамп Дональд 367 35
Касперский Евгений 301 31
Путин Владимир 2725 21
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 20
Мельникова Анастасия 245 15
Водясов Алексей 157 14
Gates William Henry - Гейтс Билл 897 14
Гвоздев Дмитрий 106 11
Земков Сергей 157 10
Дягилев Василий 84 10
Зайцев Михаил 183 10
Corrons Luis - Корронс Луис 106 9
Галушкин Олег 178 8
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 308 8
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 368 7
Медведев Дмитрий 1629 7
Mansoor Ahmed - Мансур Ахмед 8 7
Васильев Евгений 116 7
Шилак Ксения 28 7
Дуров Павел 249 6
Голованов Сергей 43 6
Гостев Александр 82 6
Касперская Наталья 268 6
Xi Jinping - Си Цзиньпин 44 6
Шаров Борис 73 6
Мансур Ахмед 7 6
Иванов Алексей 106 5
Горячий Максим 9 5
Волков Дмитрий 52 5
Горшков Василий 9 5
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 5
Фирш Алексей 5 5
Bond James - Бонд Джеймс 48 5
Spears Britney - Спирс Бритни 64 5
Assange Julian - Ассанж Джулиан 25 5
Ермолов Марк 10 5
Ляпунов Игорь 82 4
Рогозин Дмитрий 94 4
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 295 4
Россия - РФ - Российская федерация 122650 710
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50149 609
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15065 253
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12809 162
Германия - Федеративная Республика 12008 139
Европа 21294 130
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39290 107
Япония 12875 94
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17045 93
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13140 93
Южная Корея - Республика 6282 77
Израиль 2606 74
Франция - Французская Республика 7084 71
Земля - планета Солнечной системы 9698 70
Канада 4709 69
Индия - Республика 5067 68
Украина 7263 64
Иран - Исламская Республика Иран 1004 55
Италия - Итальянская Республика 4222 54
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2614 44
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3427 44
США - Калифорния 4665 43
Бразилия - Федеративная Республика 2088 39
Испания - Королевство 3600 38
США - Колумбия - Вашингтон 1220 37
Китай - Тайвань 3735 36
Ближний Восток 2646 36
Солнце - звезда Солнечной системы 4903 36
Азия - Азиатский регион 4657 34
Казахстан - Республика 4836 33
Турция - Турецкая республика 2065 32
Америка Северная 2834 29
Нидерланды 3301 28
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1134 26
Норвегия - Королевство 1766 25
Америка 2155 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14925 24
Польша - Республика 1773 23
Китай - Пекин - Beijing 918 23
Европа Восточная 2997 23
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7667 162
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23912 110
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9917 105
Астрономия - Космос - ракетно-космической технологии и исследования - ракетостроение 9383 98
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10654 97
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10241 92
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9173 86
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Юриспруденция - Законодательство 4554 75
Юриспруденция - Jurisprudence 6219 73
Английский язык 6156 71
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3450 69
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Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5214 41
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8270 29
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 1901 27
Энергетика - Energy - Energetically 4199 26
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4742 26
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2975 26
Thomson Reuters - Рейтер 5772 55
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 33
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1246 33
The Register 1399 31
NYT - The New York Times 1001 29
WikiLeaks 114 19
91Mobiles 1695 19
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10998 19
CNews - ZOOM.CNews 1757 18
AP - Associated Press 1994 16
FT - Financial Times 1165 15
Коммерсантъ - Издательский дом 1220 14
Bloomberg 1109 13
The Washington Post 308 12
ZDnet 596 12
CNews RND - R&D.CNews 2274 10
Times 646 10
The Verge - Издание 500 9
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 620 8
Forbes - Форбс 629 7
BleepingComputer - Издание 200 6
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 665 6
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1180 6
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Известия ИД 465 5
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 838 5
Le Monde 24 5
Wired - Издание 225 5
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Fortune 207 4
РИА Новости 803 4
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Der Spiegel 145 4
The Guardian - Британская газета 339 4
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 412 4
Wikipedia - Википедия 440 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 793 3
Inquirer 463 3
Daily Mail 53 3
GizmoChina 97 3
500 Startups 14321 35
IDC - International Data Corporation 4849 31
Gartner - Гартнер 3474 27
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7453 23
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2113 12
Juniper Research 502 9
B2B International 50 8
Check Point ThreatCloud World Cyber Threat Map 15 6
AV-Test Institute 38 5
Forrester Research 812 5
Recorded Future 12 4
Fortune Global 500 283 4
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 53 3
W3Techs 13 3
Strategy Analytics 283 2
Net Applications 114 2
Avast Threat Labs 9 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 2
IHS Infonetics Research 90 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 184 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 327 2
KuppingerCole Analysts AG 4 2
CNews Мишень 159 2
AV-Comparatives 23 2
Gartner Magic Quadrant SIEM - Security Information and Event Management - Application Security Testing - Gartner IT Security 10 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 49 1
Check Point Global Threat Intelligence Trends Report 5 1
Dimensional Research 12 1
PCMark 106 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 56 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 426 1
Zecurion Analytics 25 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 46 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 261 1
Keystone Strategy 1 1
Gartner Magic Quadrant EPP - Endpoint Protection Platforms 5 1
Privacy International 14 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 1
Markets&Markets Research 104 1
ABI Research 233 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 573 17
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 916 7
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 118 6
РАН - Российская академия наук 1798 6
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 529 5
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 206 4
University of Toronto - Университет Торонто 95 4
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 3
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 129 3
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 124 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 225 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 140 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 123 2
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 14 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 271 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 189 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 238 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 159 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 2
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 22 2
Cardiff University - University College of South Wales and Monmouthshire - Кардиффский университет 29 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 243 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 240 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 108 2
Beihang University - Бэйханский Университет - Университет Бэйхан - Пекинский университет авиации и космонавтики 3 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 270 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 102 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 30 1
КрГТУ - Красноярский государственный технический университет 10 1
University at Buffalo - Университет штата Нью-Йорк в Буффало 27 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 104 1
NIPH - Norwegian Institute of Public Health - Норвежский институт общественного здравоохранения 1 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 419 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 248 1
Роскосмос РКС - НИИФИ - Научно-исследовательский институт физических измерений 4 1
ЮРГПУ НПИ - Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова - Новочеркасский политехнический институт имени Серго Орджоникидзе 4 1
СамГТУ - Самарский государственный технический университет - Самарский политех 10 1
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 25 1
АИС - Академия информационных систем 56 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11616 39
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 620 6
Black Hat - Конференция 78 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 864 5
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1723 4
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 4
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 157 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2066 2
Fortinet Security Day 9 2
CNews AWARDS - награда 407 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 872 2
Infosecurity - выставка 63 2
Photokina 61 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 202 2
День молодёжи - 27 июня 690 2
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 37 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 22 1
День знаний - 1 сентября 30 1
Высокие технологии XXI века 78 1
Крок - CROC Cyber Conference 1 1
Электрические сети - международный форум 94 1
Неогеография XXI - форум 65 1
Positive Hack Days - PHDays 20 1
Docflow 132 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 258 1
ISE - Integrated Systems Europe 45 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 1
GeekBrains 79 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 76 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 169 1
Intel Developer Forum - IDF 274 1
Defcon 42 1
Международный женский день - 8 марта 273 1
Прямая линия с Президентом РФ 12 1
Samsung Unpacked 25 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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