Kaspersky ICS CERT: вредоносные объекты были заблокированы на 39% компьютеров систем автоматизации в России во второй половине 2022

Во втором полугодии Россия вошла в тройку лидеров в рейтинге регионов мира по доле заблокированных вредоносных объектов на компьютерах АСУ (39%). Рост по сравнению с первым полугодием составил 9 п.п. — это наиболее значительное изменение среди исследуемых регионов. Таковы данные нового отчёта Kaspersky ICS CERT.

Чем обусловлен рост. Преимущественно он связан с увеличением доли компьютеров АСУ, которые были атакованы вредоносными объектами из интернета: их количество выросло на 12 п.п. по сравнению с первым полугодием. К таким угрозам относятся в том числе вредоносные скрипты и фишинговые страницы (JS и HTML). Они были заблокированы почти на каждом пятом компьютере АСУ (18%) — этот показатель также резко вырос по сравнению с первой половиной года — на 11 п.п. Всплеск обусловлен массовым заражением сайтов (в том числе промышленных организаций), использующих Bitrix CMS. Атакующие использовали брешь в системе, чтобы перенаправлять браузер на вредоносные веб-ресурсы и фишинговые страницы. Как правило, компьютеры АСУ, с которых в интернет можно попасть на произвольные сайты, — это автоматизированные рабочие места операторов и инженеров.

Доля компьютеров АСУ в России, на которых были заблокированы вредоносные объекты различных категорий

Ситуация в отраслях. Во второй половине 2022 г. в России самый заметный рост среди исследуемых отраслей по доле компьютеров АСУ, на которых были заблокированы вредоносные объекты, наблюдается в энергетике — на 11,5 п.п. В сфере инжиниринга и интеграции АСУ этот показатель вырос на 10 п.п., в автомобилестроении — на 8 п.п., в системах автоматизации зданий — на 4 п.п. При этом сектор автомобилестроения — лидер по доле атакованных компьютеров среди всех исследуемых отраслей (43%).

Грантовая поддержка цифровизации российских компаний будет продолжена Поддержка ИТ-отрасли

«Повсеместная цифровизация, на которую идут многие современные предприятия, с одной стороны позволяет повысить эффективность производства, с другой — увеличивает потенциальное количество точек входа в периметр инфраструктуры. К концу 2022 г. Россия оказалась в тройке лидеров по доле компьютеров АСУ, где были заблокированы вредоносные объекты. Интернет выступил в роли основного источника угроз: атаки часто начинаются с попыток проникновения через устройства, получившие доступ к заражённым или вредоносным интернет-ресурсам. Предприятиям важно использовать комплексную систему защиты, которая способна обеспечить безопасность как OT-сегмента, так и ИТ-инфраструктуры. В нашем портфолио этим требованиям отвечает экосистема Kaspersky OT CyberSecurity», — сказал Кирилл Круглов, эксперт Kaspersky ICS CERT.

Для защиты компьютеров АСУ от киберугроз «Лаборатория Касперского» рекомендует: регулярно обновлять операционные системы и приложения в составе ОТ-инфраструктуры и устанавливать патчи сразу, как только они выходят; проводить аудит безопасности ОТ-систем для своевременного распознавания и устранения проблем безопасности; использовать решения для мониторинга сетевого трафика компьютеров АСУ, анализа и детектирования киберугроз и уязвимостей технологической сети — для наиболее эффективной защиты от атак, потенциально угрожающих технологическому процессу и главным активам предприятия; проводить тренинги для ИБ-специалистов и ОТ-инженеров, чтобы улучшать качество реагирования на различные, в том числе новые и продвинутые, вредоносные техники; предоставлять специалистам, ответственным за защиту АСУ, современные средства аналитики киберугроз. Сервис ICS Threat Intelligence Reporting аккумулирует данные о текущих киберугрозах и векторах атак, а также о наиболее уязвимых элементах в ОТ и о том, как повысить их устойчивость; использовать защитные решения для конечных устройств ОТ и сетей, такие как Kaspersky Industrial CyberSecurity, чтобы обеспечить безопасность всех критически важных промышленных систем; ограждать от киберугроз ИТ-инфраструктуру. Интегрированные продукты для защиты конечных устройств предоставляют возможности для детектирования киберугроз и реагирования на них.