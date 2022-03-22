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Вирус-вымогатель (шифровальщик) Винлокер Вредоносное ПО сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств ransomware (ransom выкуп и software)

Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software)


22.03.2022 Программы-вымогатели — стремительно растущая киберугроза
02.01.2022 10 самых страшных компьютерных вирусов всех времен
27.11.2021 Почему с программами-вымогателями сложно бороться самостоятельно
24.11.2021 Главные угрозы в III квартале 2021 года: программы-вымогатели и трояны удаленного доступа
15.11.2021 Успешный шифровальщик под Windows удивил экспертов бездарной попыткой переключиться на Linux
09.09.2021 Commvault представляет новые сервисы защиты от вирусов-вымогателей
31.08.2021 Количество атак программ-вымогателей выросло на 64% всего за год
11.08.2021 «Самый быстрый шифровальщик в мире» автоматизировал свою борьбу с антивирусами для атак на Windows
11.06.2021 Positive Technologies: злоумышленники затачивают вредоносы под атаки на виртуальную инфраструктуру
26.05.2021 От массовых атак до большой охоты: как эволюционируют шифровальщики — на примере JSWorm
17.05.2021 Знаменитый русскоязычный хакерский форум запретил у себя упоминать программы-вымогатели
28.04.2021 Positive Technologies: число атак на промышленные компании выросло на 91% по сравнению с 2019 годом
17.03.2021 Каждая четвертая компания мира платит хакерам выкуп
04.03.2021 Количество атак шифровальщиков выросло за год более чем на 150%
19.02.2021 ИТ-системы KIA блокировал троян-шифровальщик с издевательскими требованиями
26.01.2021 Устройства под Linux и Android массово заражают майнерами криптовалюты
01.12.2020 Хакеры вынудили заплатить выкуп авторов ТВ-шоу «Голос» и «Большой брат»
20.11.2020 Хакеры-вымогатели захватывают принтеры компаний и печатают на них требования выкупа
17.11.2020 Производитель техники для Apple и Lenovo пал жертвой шифровальщика, убившего человека
16.11.2020 Microsoft и Positive Technologies: хакеры усилили атаки на медицинские учреждения
10.11.2020 Печально известный троян научился шифровать сервера на Linux
08.10.2020 Червь-криптомайнер научился красть пароли из компьютеров под Linux
06.10.2020 Создана «вакцина» от троянов-шифровальщиков
30.09.2020 Специалисты «Информзащиты» обнаружили заражение WannaCry крупной информационной системы
21.09.2020 Троян-шифровальщик по ошибке убил человека
31.08.2020 Positive Technologies: операторы шифровальщиков объединяются
18.08.2020 Малоизвестный шифровальщик на неделю парализовал деятельность Konica Minolta
17.08.2020 Обиженные хакеры-вымогатели начали выкладывать в Сеть конфиденциальные данные Canon
14.08.2020 Выпущен набор хакера-вымогателя для тех, кто не умеет программировать
06.08.2020 Шифровальщик, поставивший на колени Garmin, невидим для антивирусов. Он использует внутренние механизмы Windows
03.07.2020 Недоделанный шифровальщик шпионит за пользователями макбуков
17.06.2020 Троян-шифровальщик взламывает системы через «дыру», которую антивирусные компании не захотели закрывать
16.06.2020 Positive Technologies: около 13% всех фишинговых атак связаны с темой COVID-19
02.06.2020 Group-IB назвала самые «жадные» программы-вымогатели 2019 года
25.05.2020 Троян-шифровальщик напал на госсектор и медучреждения. Даже если заплатить выкуп, данные не восстановятся
22.05.2020 Хакеры-робингуды ополчились на интернет-мошенников. Их диски шифруют без надежды восстановить
13.04.2020 Хозяева трояна-шифровальщика выложили в Сеть военные секреты Boeing, Lockheed-Martin, Sikorsky
20.03.2020 Трояны-шифровальщики в честь пандемии коронавируса не будут атаковать больницы
06.01.2020 Самый успешный ИТ-вымогатель 2019 года поставил под угрозу морские грузоперевозки
18.12.2019 «Лаборатории Касперского»: в 2019 году горадминистрации в полтора раза чаще сталкивались с атаками шифровальщиков

Публикаций - 1364, упоминаний - 3325

Вирус-вымогатель (шифровальщик) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 358
Microsoft Corporation 22497 264
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 88
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 490 80
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1640 73
Sophos 392 67
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1088 55
Check Point Software Technologies 694 48
Google LLC 10352 46
Meta Platforms - Facebook 4267 45
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 782 44
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 55 40
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 584 37
Dr.Web - Доктор Веб 1186 35
Apple Inc 10683 31
Trend Micro 567 30
Fortinet 320 28
Intel Corporation 11262 27
IBM - International Business Machines Corp 8941 24
Cisco Systems 4720 23
Twitter 2493 23
F-Secure 203 22
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 22
Group-IB - Группа информационной безопасности 421 22
Siemens AG - Siemens Group 2311 20
21 век – ТВ - Народный телефон 3990 18
REvil - Хакерская группировка 37 18
Adobe Systems 1443 17
Oracle Corporation 6035 17
PayPal 634 17
Yahoo! 3603 16
Bitdefender 145 16
Amazon Inc - Amazon.com 2650 15
Yota - Скартел - WiMAX Holding 778 14
VMware 2025 14
Shadow Brokers - Хакерская группировка 23 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 14
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 46 13
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар 413 12
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 650 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 25
eBay Inc 1576 18
РЖД - Российские железные дороги 1458 10
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 85 9
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 8
Colonial Pipeline 23 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 6
Евросеть 1393 6
Открытие ФК 2713 6
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 0 6
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation - Эйч-эс-би-си 125 6
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 6
Netflix - Онлайн-кинотеатр 398 5
Роснефть НК 434 5
Visa International 1809 5
Equifax - Американское бюро кредитных историй 30 4
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия 16 4
Maersk 18 4
Honda Motor Company 222 4
HeadHunter Group - HH Group 423 4
Май - Российская торговая компания 416 4
Башнефть ПАО АНК 118 4
British Airways - British Midland International 120 4
Lockheed Martin 730 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 3
Boeing 957 3
LinkedIn 558 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 3
Norsk Hydro ASA 6 3
Sony Pictures Entertainment 135 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 195 3
Инвитро - Invitro 55 3
Tesla Motors 285 3
JBS 8 3
Saudi Aramco 10 2
СМП банк - Северный морской путь 77 2
Северсталь ПАО 308 2
OTF - Open Technology Fund 4 2
Альфа-Групп 613 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 55
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 52
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 36
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 32
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 28
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 24
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 23
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 22
Правительство РФ 8292 21
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 20
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 17
Президент Российской Федерации 3770 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 16
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 15
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 15
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 14
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 12
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 147 10
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 147 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 9
Европол - Полицейская служба Европейского союза 64 9
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 8
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 8
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 8
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 98 8
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 367 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 6
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 5
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 355 5
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 341 4
Администрация Президента РФ 904 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 4
ЦБ РФ ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 73 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 347 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 3
МВД РФ Управление К 94 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 8
Демократическая политическая партия США 91 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 3
Web development - Веб-разработка 0 2
Аль-Каида - террористическая организация 53 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 247 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 2
ОЗХО - Организация по запрещению химического оружия - OPCW - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 2 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 26 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 41 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 45 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 55 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 31 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 1
Единая Россия - Политическая партия 246 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 1 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 1
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Информация для всех ОД - Общественное движение 65 1
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Шилак Ксения 28 6
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Филиппов Максим 43 5
Наместникова Мария 20 5
Гудкова Дарья 11 5
Новикова Светлана 7 5
Авезова Яна 10 5
Матросов Александр 44 5
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Лукацкий Алексей 89 4
Барташевич Станислав 6 4
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Чичваркин Евгений 158 4
Spears Britney - Спирс Бритни 64 4
Родионов Михаил 44 4
Черепанов Антон 7 4
Голованов Сергей 37 4
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 102 4
Лагода Георгий 59 3
Зиненко Ольга 10 3
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Россия - РФ - Российская федерация 108428 375
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 61
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Польша - Республика 1559 20
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Associated Press 1975 7
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VNUNet.com 201 6
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Vnunet 225 2
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MacWorld 136 2
IDG - International Data Group 97 2
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FCW - Federal Computer Week 7 2
Wired - Издание 217 2
Securelist 9 2
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Фонтанка 26 2
Virus Bulletin 32 2
Газпром ГПМХ радио - Газпром-Медиа Радио 3 2
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Computer Economics 32 13
Check Point ThreatCloud World Cyber Threat Map 15 12
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Forrester Research 810 6
Fortune Global 500 280 5
IBM X-Force Threat Intelligence Index 18 4
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MalwareHunterTeam 9 3
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Check Point Global Threat Intelligence Trends Report 4 2
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B2B International 50 2
Cybersecurity Ventures 7 2
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 2
IBM Managed Security Services 8 2
IBM X-Force Red Team 3 2
Recorded Future 10 2
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 29 1
CNews Fast рейтинг 37 1
Mordor Intelligence 15 1
Juniper Research 468 1
Fortune Global 100 138 1
AV-Test Institute 31 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 43 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 108 1
IBM X-Force Security 1 1
Allied Market Research 18 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 29 1
Google Threat Analysis Group 3 1
Kaspersky Security Bulletin 3 1
MRG Effitas 2 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
Gemalto BLI - Breach Level Index 10 1
Frost & Sullivan 199 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 20
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 7
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 3
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 1
ИРИ - Институт развития интернета 96 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 42 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
University of Oxford - Оксфордский университет 188 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 1
Microsoft IT Academy - Академия информационных технологий Майкрософт 19 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 151 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 1
СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 12 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 12 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 47 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 89 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 51 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 18 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского ГБУЗ НИИ 18 1
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 2
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Defcon 39 2
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Создано именных указателей - 79534.
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