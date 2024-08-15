M1Cloud представляет BaaS для защиты от программ-шифровальщиков

Сервис-провайдер M1Cloud предоставляет Backup as a Service для защиты бизнеса от программ-шифровальщиков: создание независимых резервных копий на удаленных площадках обеспечивают максимальный уровень защиты от вирусов, случайного удаления важной информации, выхода из строя систем хранения данных. Резервное копирование поможет предотвратить безвозвратную потерю данных в случае атаки. Из резервной копии можно восстановить работу бизнес критичных систем компании в самые сжатые сроки, то есть свести к минимуму время простоя бизнеса. Об этом CNews сообщили представители M1Cloud.

По мнению Дмитрия Соловьева, технического директора M1Cloud, программы-шифровальщики можно назвать одной из наиболее опасных кибер-угроз для бизнеса, потому что они способны привести к блокировке доступа к критически важным ресурсам организаций, в том числе ERP, CRM, ДБО, бухгалтерским и кадровым программным продуктам.

Потеря доступа к данным и ресурсам может повлиять на работу бизнеса, например, недоступность потребительских онлайн-сервисов может снизить клиентопоток, могут быть полностью утеряны базы данных клиентов, недоступность геолокационных сервисов способна нарушить цепочки поставок и сроки доставки, сбой автоматизированных систем управления может остановить производство и привести к другим серьезным рискам для бизнеса.

По данным исследования компании Positive Technologies, доля программ-шифровальщиков в общем объеме вредоносного программного обеспечения, используемого в успешных атаках на организации, составила 57% в 2023 г. Среди наиболее уязвимых секторов экономики можно выделить финансовый сектор, ритейл, здравоохранение и логистические компании.

«Сегодня бизнес все чаще отдает предпочтение в хранении резервных копий данных на удаленных площадках у сервис-провайдеров. Облачные ресурсы легко масштабируются и не требуют от бизнеса выстраивать новые сегменты инфраструктуры на собственном физическом оборудовании, что снижает капитальные затраты на покупку систем хранения данных. При этом облачные среды настраиваются под персонализированные потребности бизнеса, в зависимости от задач. Инфраструктура сервис-провайдера имеет высокий уровень защищенности, не только на уровне программного обеспечения, но и на уровне аппаратного комплекса и сети, в том числе сервис-провайдеры используют и регулярно обновляют все самые эффективные средства защиты: антивирусные и антифишинговых решения, межсетевые экраны, многофакторную аутентификацию, шифрование данных, контроль доступа и мониторинг активности в облаке», — сказал Дмитрий Соловьев.

При возникновении непредвиденной ситуации будет достаточно вернуть данные к предыдущей версии. Частота резервного копирования и сценарии восстановления могут быть заданы заранее, что сокращает простой бизнеса в случае ИБ-инцидента.