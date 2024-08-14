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Вымогатели чаще всего атакуют промышленные предприятия

Промышленные предприятия стали главное целью атак с помощью программ типа ransomware (они же программы-вымогатели) в первой половине 2024 г., в 17% случаев хакеры совершали киберпреступления в отношении них. В первую тройку целей для атак программами-вымогателями также попали здравоохранение и строительство, каждая из сфер страдает от действий злоумышленников в 10% случаев. Эксперты «Информзащиты» отмечают повышенную опасность инцидентов в этих отраслях. Об этом CNews сообщили представители «Информзащиты».

«Атаки с вымогателями приводят к ограничению доступа компании к своим информационным системам. Во-первых, хакеры блокируют доступ к части данных, во-вторых, для ограничения распространения вторжения предприятиям зачастую приходится блокировать системы в целом. Остановки промышленных предприятий очень опасна – иногда они являются градообразующими предприятиями или ключевыми для отрасли, это несет риски для экономики, безопасности и даже жизни людей. То же самое касается и медицины, и строительства», - сказал директор центра промышленной безопасности «Информзащиты» Дмитрий Рычков.

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Специалисты также отмечают небольшой общий рост в 4% в количестве кейсов с использованием программ типа ransomware при сравнении первого полугодия текущего и прошлого годов. Всего на сайтах, где хакеры размещают информацию о взломах и вымогательстве, за первую половину 2024 г. было найдено практически 1,8 тыс. объявлений. Эксперты подчеркивают, что ответственность более чем за половину таких киберпреступлений несут шесть больших группировок, среди которых, например, LockBit и BlackCat.

При этом в «Информзащите» считают, что российские предприятия представляют для международных группировок меньший интерес. Во-первых, проблемы для них создает процесс импортозамещения, то есть для взлома необходимо искать уязвимости в технологических решениях, у которых не такое широкое применение в целом по миру. Этот процесс требует вкладывать большие ресурсы, однако эффективность для киберпреступников остается сомнительной. Во-вторых, хакеры считают западные компании более платежеспособными, поэтому фокусируются на атаках в США и странах Европы.

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