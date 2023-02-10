Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 144075
ИКТ 11335
Организации 9003
Ведомства 1426
Ассоциации 861
Технологии 3216
Системы 22439
Персоны 59608
География 2287
Статьи 1455
Пресса 1078
ИАА 651
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2331
Мероприятия 826

NTA Network traffic analysis Системы анализа трафика Мониторинг трафика Брокер сетевых пакетов Network packet broker

NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker


Анализ сетевого трафика: что это за зверь и зачем он нужен компаниям?

PT Network Attack Discovery В 2019 г. аналитическое агентство Gartner включило решения класса NTA (network traffic analysis) в триаду необходимых средств защиты информации (СЗИ) для центров оп
10.02.2023 Positive Technologies: в 93% исследованных компаний выявлена подозрительная сетевая активность

а также продать доступы в дарквебе. Защитить компанию в данном случае способны продукты класса NTA (network traffic analysis), в частности PT NAD, который служит радаром для специалистов по ИБ,
15.10.2020 «Ростелеком-Солар» и Positive Technologies сконцентрируются на анализе сетевого трафика

Positive Technologies и «Ростелеком-Солар» запустили сервис по глубокому анализу сетевого трафика (NTA) на основе решения PT Network Attack Discovery (PT NAD). Система глубокого анализа трафик
27.11.2019 Что анализ трафика может рассказать о безопасности вашей инфраструктуры

Системы анализа трафика (network traffic analysis, NTA) выявляют угрозы ИБ, исследуя события на уровне сети. Это новый
14.03.2006 ProLAN: средство анализа сетевого трафика

Администраторы сетей, построенных на базе оборудования Cisco Systems, Hewlett Packard и др., получили бесплантный инструмент для анализа сетевого трафика, поддерживающий технологии NetFlow и sFlow. Компания ProLAN выпустила новую версию программного продукта QuTester+, являющегося инструментом для управления производител

Публикаций - 200, упоминаний - 250

NTA и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 912 54
Ростелеком 10790 22
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 724 17
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4559 15
Microsoft Corporation 24129 14
Cisco Systems 5019 12
Google LLC 11428 10
D-Link 353 9
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 98 9
Intel Corporation 11932 8
Ростелеком - Глобус-телеком 226 7
Trend Micro 589 6
SAP SE 5129 6
Telegram Group 1518 6
TeamViewer 104 5
Oracle Corporation 6533 5
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 115 5
Check Point Software Technologies 735 5
МегаФон 7933 5
ИКС 280 4
Информзащита 702 4
Fortinet 363 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5645 4
Broadcom - VMware 2272 4
AMD - Advanced Micro Devices 4033 4
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 106 4
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 765 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1037 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1363 3
HP Inc. 5629 3
Dell EMC 4980 3
Meta Platforms - Facebook 4376 3
Amazon Inc - Amazon.com 2915 3
Apple Inc 11699 3
IBM - International Business Machines Corp 9353 3
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1684 3
Qualys 59 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 415 3
7717 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10993 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6623 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 5
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 115 4
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 276 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 618 3
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 166 3
Россети Ленэнерго 1699 2
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 176 2
ВсеИнструменты.ру 256 2
Ренессанс Страхование 142 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1473 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 165 2
ГПБ - Газпромбанк 1026 2
ОЭК - Объединенная энергетическая компания 17 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 463 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6807 2
РЖД - Российские железные дороги 1802 2
Восток-Запад - EWS Holding 43 2
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 50 1
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 15 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 50 1
ПИР Банк 4 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 119 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго 176 1
Сургутнефтегаз - СНГ 256 1
ВТБ - ВТБ24 662 1
Резонанс НПП 358 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ 7 1
Росводоканал 102 1
Unsplash 291 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 101 1
Nordic Star - Borenius 2 1
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 1
Dr. Reddy’s Laboratories - Реддис Лабораторис 8 1
ПИК Проект 3 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 36 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 110 1
Bombardier Transportation - Бомбардье Транспортейшн 6 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 33 1
Zappos.com - Онлайн-магазин обуви и одежды из Лас-Вегаса 11 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3499 31
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10612 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4345 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2941 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4182 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4734 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2340 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2855 5
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 409 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5493 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2578 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5127 4
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 286 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 449 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1313 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 324 2
Транспортная дирекция Олимпийских игр АНО - Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 11 2
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 86 2
Администрация города Сургут 8 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1760 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1813 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2826 2
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 49 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 95 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 58 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 280 1
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 48 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 108 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 101 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 35 1
Администрация Томской области - органы государственной власти 37 1
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 39 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 24 1
Правительство Архангельской области - органы государственной власти 34 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 75 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 55 1
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 29 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 287 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 319 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3134 1
OWASP - Open Web Application Security Project 81 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 187 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 274 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1001 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 48 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6188 1
АФТ - Ассоциация Финтех 113 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 175 1
OSI - Open Source Initiative 70 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
Коммунизм - Коммунистические партии 69 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 21 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 24128 145
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 59686 113
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11843 75
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27877 70
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 1732 60
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5561 47
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11749 42
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22846 37
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2797 37
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10004 37
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7195 34
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 45129 34
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5975 33
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28397 33
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19532 32
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16025 31
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза 521 31
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14579 28
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 1913 28
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 757 27
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3773 27
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23774 26
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14814 25
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10375 24
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4189 23
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6659 23
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 313 22
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный доступ к информации - неправомерный доступ к компьютерной информации - защита от несанкционированного доступа к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - киберпреступность 1704 21
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10395 21
Оцифровка - Digitization 4213 21
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3537 21
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 3856 19
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 510 19
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12260 18
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4516 18
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 602 18
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 1036 18
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2726 17
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 10379 16
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9164 16
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3882 47
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 66 29
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management 270 21
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center 96 17
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 227 13
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 119 13
Microsoft Windows 15091 11
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 61 11
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1203 10
ИКС - Гарда Монитор - Гарда Сталкер - Гарда Скаут - Гарда Фильтр - система сетевой безопасности 19 9
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 217 9
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 195 7
Positive Technologies - PT Sandbox 52 7
Ростелеком - Глобус-телеком СКИТ.СП ПАК 50 7
Linux OS 9183 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 100 6
ИКС - Гарда БД 38 6
Ростелеком - Глобус-телеком СКИТ.Трафик 10 6
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 80 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 101 6
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 38 6
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector 48 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 124 5
MITRE ATT&CK - Структурированный список поведений киберпреступников 61 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 138 4
Apple iOS 7396 4
Цифровые решения НПП - DS Integrity 4 4
Qualcomm iSIM - Integrated SIM 27 4
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 53 4
Microsoft Skype 2015 4
Apple macOS 1908 4
OpenVPN 63 4
Positive Technologies - PT MultiScanner 22 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 82 4
ИКС - Гарда Предприятие - DLP-система 26 4
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 553 3
Oracle Java - язык программирования 2908 3
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 279 3
Microsoft SQL Server 1532 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2928 3
Новиков Алексей 51 4
Плотко Сергей 5 4
Павлов Алексей 17 3
Казанькова Наталия 4 3
Кувшинов Денис 14 3
Кошкина Дарья 12 3
Абрамов Никита 13 3
Филиппов Максим 48 3
Синицын Артем 6 3
Vavra Tom - Вавра Том 4 3
Рыбаков Сергей 29 3
Курбатов Владимир 35 3
Мурашов Николай 10 2
Симис Борис 15 2
Кузнецов Павел 30 2
Ключников Михаил 18 2
Андреев Алексей 19 2
Назаров Егор 6 2
Хрусталев Александр 32 2
Плешков Алексей 67 2
Александров Антон 11 2
Нурмухометов Артур 12 2
Хныков Олег 4 2
Никифоров Николай 1134 2
Лессар Георгий 8 2
Путин Владимир 2971 2
Меджлумов Муслим 17 2
Сизов Григорий 15 2
Краснов Роман 9 2
Киселёв Алексей 56 2
Чернышев Андрей 63 2
Чунижеков Федор 6 2
Ларин Дмитрий 17 2
Данилин Алексей 19 2
Тархов Андрей 6 1
Фефелов Владислав 11 1
Рябова Галина 25 1
Гросс Вадим 1 1
Шадаев Максут 831 1
Mitnick Kevin - Митник Кевин 53 1
Россия - РФ - Российская федерация 134295 116
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41000 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51063 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13795 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16370 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16138 6
Германия - Федеративная Республика 12415 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2830 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2530 6
Европа 21430 5
Россия - СФО - Томская область - Томск 863 5
Азия - Азиатский регион 5305 4
Беларусь - Белоруссия 5270 4
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1085 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2060 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13936 3
Европа Восточная 3041 3
Россия - СФО - Новосибирск 4001 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1419 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1753 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1429 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2491 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13133 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 639 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 845 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1099 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1328 2
Россия - ЦФО - Орловская область 281 2
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 181 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 605 2
Монголия 330 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2236 2
Саудовская Аравия - Королевство 553 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 918 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 301 2
Россия - ПФО - Самарская область 1218 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1443 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2759 2
Индийский океан - Персидский залив 195 2
Южная Корея - Республика 6482 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 47797 57
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45482 42
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12607 37
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10330 23
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5379 22
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12236 18
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1838 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16998 16
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 6496 14
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2123 14
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 773 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15458 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26727 11
HRM - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников (персонала) - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1621 11
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3315 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22469 10
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 740 9
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 799 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6540 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5098 8
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3499 7
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3602 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5314 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6224 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 5461 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8324 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4411 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 2950 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2150 6
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2597 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7905 5
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2552 5
Энергетика - Energy - Energetically 4737 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2899 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9409 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3546 5
Статистика - Statistics - статистические данные 1655 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5617 5
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2098 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4073 5
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 307 3
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 638 3
TAdviser - Центр выбора технологий 359 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1581 2
NYT - The New York Times 1013 2
Открытые системы ИД 173 2
Internet.com 110 2
CNews - ZOOM.CNews 1818 1
Forbes - Форбс 720 1
TorrentFreak (TF) 123 1
Российская газета 260 1
Slashdot 29 1
Инфобизнес 22 1
Times 605 1
VNUNet.com 214 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 156 1
BleepingComputer - Издание 279 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11112 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1196 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2682 1
Gartner - Гартнер 3510 10
IDC - International Data Corporation 4886 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7797 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2860 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS 37 2
Gartner Market Guide for Network Traffic Analysis 2 2
Forrester Research 819 2
Fortune Global 500 285 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 58 1
Microsoft Research 138 1
Forrester Wave 45 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 333 1
CNews Fast рейтинг 44 1
CNews Инновация года - награда 107 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 51 1
CNews Мишень 161 1
comScore 379 1
Gartner Magic Quadrant Hyperconverged Infrastructure 2 1
Gartner Magic Quadrant Unified Threat Management - Gartner Magic Quadrant Persistent Threat Radicati 2 1
Gartner Customer Choice 1 1
comScore Networks 35 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 290 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1411 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 153 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 368 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 329 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 275 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 487 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 143 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 11 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 39 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 725 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 72 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 44 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 242 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 266 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 252 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 863 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 23 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 180 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1164 5
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1915 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 700 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 173 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 997 1
CNews FORUM Кейсы 168 1
CNews AWARDS - награда 452 1
Defcon 44 1
Kaspersky ON AIR 1 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 35 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 913 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2278 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 23 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1280993, в очереди разбора - 808793.
Создано именных указателей - 144075.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Где читать и скачать книги бесплатно: лучшие сервисы

9 лучших уличных обогревателей для веранды: хиты продаж

Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 16: геймерская мечта по адекватной цене

Показать еще

Наука

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой
Показать еще